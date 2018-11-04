Запутались, из-за чего воюют против Украины: Тука поймал главаря боевиков на лжи

Сегодня, 13:02

Ходаковский согласился, что в Одессе никто не притесняет людей за общение на русском языке

Георгий Тука. Фото из открытых источников
Георгий Тука. Фото из открытых источников

Ране боевики на Донбассе жаловались на "притеснения" Украиной русского языка и пошли воевать за "свои убеждения", а теперь один из их главарей Александр Ходаковский заявляет, что язык тут ни при чем. Неопределенность предателей Украины, за что они воюют, прокомментировал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

"Они убивали нас, защищая "русский язык". Теперь они утверждают – "не в языке проблема", – написал он в Facebook, комментируя пост Ходаковского.

Сам боевик написал следующее.

"Они говорят, что там не так, как мы себе малюем, что русских, например, в Одессе никто не притесняет, что там все говорят по-русски… Может и так, но хочу сделать ремарку: нам все равно, на каком языке одессит командует "огонь" орудийному расчету, когда стреляет в русских Донбасса. Не язык сегодня критерий идентификации…", – жалуется Ходаковский в соцсети.

Как рассказывал ранее спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, русскоязычное население Донбасса спасет только вывод войск РФ. Он считает, что русскоговорящему населению востока Украины угрожают только российские военные.

В свою очередь чешский политик, дипломат, министр иностранных дел Чехии в 2007-2009 и 2010-2013 годах Карел Шварценберг, Путин в Украине сделал ту же ошибку, что и Гитлер в Австрии. По его словам, единственное, чего добился своими действиями Кремль в Украине, это то, что русскоязычные украинцы сейчас гораздо больше чувствуют себя украинцами.
Донбасс, боевики, русский язык, ходаковский, Тука

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"Сегодня"

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