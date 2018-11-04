Запутались, из-за чего воюют против Украины: Тука поймал главаря боевиков на лжи

Ходаковский согласился, что в Одессе никто не притесняет людей за общение на русском языке

Ране боевики на Донбассе жаловались на "притеснения" Украиной русского языка и пошли воевать за "свои убеждения", а теперь один из их главарей Александр Ходаковский заявляет, что язык тут ни при чем. Неопределенность предателей Украины, за что они воюют, прокомментировал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

"Они убивали нас, защищая "русский язык". Теперь они утверждают – "не в языке проблема", – написал он в Facebook, комментируя пост Ходаковского.

Сам боевик написал следующее.

"Они говорят, что там не так, как мы себе малюем, что русских, например, в Одессе никто не притесняет, что там все говорят по-русски… Может и так, но хочу сделать ремарку: нам все равно, на каком языке одессит командует "огонь" орудийному расчету, когда стреляет в русских Донбасса. Не язык сегодня критерий идентификации…", – жалуется Ходаковский в соцсети.

Как рассказывал ранее спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, русскоязычное население Донбасса спасет только вывод войск РФ. Он считает, что русскоговорящему населению востока Украины угрожают только российские военные.

В свою очередь чешский политик, дипломат, министр иностранных дел Чехии в 2007-2009 и 2010-2013 годах Карел Шварценберг, Путин в Украине сделал ту же ошибку, что и Гитлер в Австрии. По его словам, единственное, чего добился своими действиями Кремль в Украине, это то, что русскоязычные украинцы сейчас гораздо больше чувствуют себя украинцами.