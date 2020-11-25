В Мариуполе зараженных коронавирусом спасает аппаратура от Фонда Рината Ахметова

Холера, свиной грипп – это то, с чем ежедневно сталкиваются инфекционисты. Но даже такие опасные болезни не нуждались в усиленных мерах безопасности, как при пандемии COVID-19, говорят врачи.

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"Сегодня" изучали специфику работы мариупольских инфекционистов во время пандемии.

Кого не пугают ограничения во время карантина, так это инфекциониста Анатолия Казанцева. 20 лет в маске. За время работы в этой области он успел поработать с опасными болезнями в разных уголках мира.

"Бывают и массовые случаи заболевания, когда обращаются по 120-140 человек. Мгновенно, в один и тот же день", – вспоминает заведующий инфекционным отделением Анатолий Казанцев.

Но сейчас медик говорит: таких средств безопасности, как сегодня, раньше не использовали. Даже при работе с холерой.

"Сейчас больницы вынуждены использовать огромное количество средств индивидуальной защиты персонала", – говорит Анатолий Казанцев.

Видео: Сегодня

"У нас сейчас задействованы более 400 медиков. Они работают посменно, круглосуточно, в режиме. Работа очень интенсивная, тяжелая", – объясняет главный врач Мариупольской больницы № 4 Владимир Жигиль.

Здесь два реанимационных отделения по шесть коек. В среднем больные находятся в стационаре до десяти дней.

"Мы успеваем оказать людям помощь. Выписываем их либо здоровыми, домой, либо выписываем на поддерживающее лечение. И тогда эстафетную палочку принимает амбулаторная служба", – рассказывает главврач.

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Бригады медиков работают круглосуточно. Их в мариупольской больнице – 20. Колоссальную нагрузку на медиков можно облегчить благодаря современному оборудованию. Фонд Рината Ахметова и компания Метинвест с начала пандемии помогают больницам Донбасса.

"По Донецкой области эта помощь неоценима. Хочется поблагодарить Рината Леонидовича Ахметова, Фонд Рината Ахметова за такую ​​системную помощь, оказываемую учреждениям здравоохранения Донецкой области", – заявляет советник руководителя Донецкой облгосадминистрации Николай Трофименко.

На этот раз здесь получили пять аппаратов ИВЛ современного образца.

"Фонд Рината Ахметова и группа Метинвест системно помогают нашей больнице бороться с этим недугом", – говорит главный врач Мариупольской больницы № 4 Владимир Жигиль.

"Помощь Фонда Рината Ахметова – постоянная, системная и своевременная. То есть, все то, что нам было необходимо с первых дней в борьбе с пандемией, мы незамедлительно получали", – подчеркивает заместитель Мариупольского городского головы Ксения Сухова.

Помощь Фонда и компании Метинвест особенно актуальна именно тогда, когда пандемия набирает обороты.

"Также медучреждения Мариуполя получили 20 000 экспресс-тестов, средства индивидуальной защиты для медиков, анализаторы проб, в комплекте с тест-системой и боксом биобезопасности. А также – другое оборудование для проведения высокоточных анализов", – сообщает директор программ и проектов Фонда Рината Ахметова Ирина Блажан.

В целом Фонд приобрел более 200 высококлассных аппаратов ИВЛ, более 180 уже передал больницам в 14 регионах Украины.

Ранее "Сегодня" рассказывали о том, что современную аппаратуру для борьбы с коронавирусом от Фонда Рината Ахметова получили медики Каменского.

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Также мы сообщали, что Фонд Рината Ахметова, согласно опросам социологов, – самая известная благотворительная организация в Украине.

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