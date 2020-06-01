Заросшие дороги и пустые дома: как выглядит Донецк после шести лет оккупации (фото)

Из-за отсутствия людей на окраине города очень мрачно и грязно

Оккупационные СМИ опубликовали фотографии северных окраин Донецка после шести лет российской агрессии.

"Шесть лет назад Донецк был главным промышленным, спортивным, культурным центром в Украине, признанным ЮНЕСКО одним из лучших мегаполисов мира. В городе активно развивалась промышленность, сельское хозяйство, наука, образование. Вузы штурмовали мировые рейтинги, а ученые и рабочие били научные и производственные рекорды", - пишут на сайтах.

Однако сейчас город опустел, вместо элитных зданий остались руины.

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На снимках показан разваленный Международный аэропорт "Донецк" имени Сергея Прокофьева и близлежащие поселки, покинутые и полуразрушенные престижные новостройки, коттеджи и многоквартирные дома, дороги, заросшие травой, и заржавелая железная дорога.

Донецкий аэропорт Прокофьева после реконструкции в 2012-м оказался настоящей достопримечательностью Донецка. Реконструированный, "усиленный" новым терминалом, он был готов принимать 1,1 миллиона человек в год. В ночь с 25 на 26 мая 2014-го воздушные врата Донецка открылись войне. В январе в Украине вспоминают защитников Донецкого аэропорта, которые держали оборону аэродрома 242 дня и которых за их мужество и непоколебимость назвали "киборгами".

Также ранее житель оккупированного Донецка показал, как выглядит сейчас рынок в городе и какие там цены на товары.

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