Защищал от "украинских фашистов": в Чехии требуют 15 лет для воевавшего на Донбассе белоруса

В Праге (Чехия) обвинение попросило у суда приговорить к 15 годам лишения свободы и к пожизненному выдворение из страны обвиняемого в участии в боевых действиях против Украины на Донбассе гражданина Беларуси, который имеет право постоянного проживания в Чехии. Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на чешское информагентство CTK.

Реклама

Александра Фадеева обвиняют по статье чешского Уголовного кодекса о "террористическом нападении", по которой его могут приговорить к лишению свободы на срок от 12 до 20 лет.

Подсудимый свою вину не признает. Он заявил, что "хотел помочь людям защищаться от украинских фашистов", но сам в боях не участвовал.

Адвокат белоруса просит снять с его клиента все обвинения, поскольку тот, по его словам, не совершил уголовного преступления.

Отмечается, что сейчас Фадеев уже находится в заключении за другое уголовное преступление. По информации обвинения, он присоединился к конфликту на Донбассе "с намерением активно поддержать сепаратистские группировки на востоке Украины, добивающиеся отделения от Украины и создания самостоятельного государственного образования, так называемой "Донецкой народной республики".

Реклама

По словам прокуроров, Фадеев неоднократно в период с ноября 2014-го по май 2016 года выезжал в Украину.

Слушания в Пражском городском суде продолжатся 22 сентября, когда подсудимый выступит с заключительным словом.

Напомним, украинская контрразведка задержала в Харьковской области бывшего боевика "ДНР", которому удалось поступить на службу в Вооруженные силы Украины.

Мы также сообщали, что в Киеве поймали еще одного предателя Украины из "ДНР". Полиция задержала его прямо в метро.

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама