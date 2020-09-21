Українська
$ 28,17
33,35
  1. Новости в регионах
  2. Новости Донбасса

Защищал от "украинских фашистов": в Чехии требуют 15 лет для воевавшего на Донбассе белоруса

21 сентября, 21:37

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Подсудимый свою вину отрицает

В Праге (Чехия) обвинение попросило у суда приговорить к 15 годам лишения свободы и к пожизненному выдворение из страны обвиняемого в участии в боевых действиях против Украины на Донбассе гражданина Беларуси, который имеет право постоянного проживания в Чехии. Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на чешское информагентство CTK.

Реклама

Александра Фадеева обвиняют по статье чешского Уголовного кодекса о "террористическом нападении", по которой его могут приговорить к лишению свободы на срок от 12 до 20 лет.

Подсудимый свою вину не признает. Он заявил, что "хотел помочь людям защищаться от украинских фашистов", но сам в боях не участвовал.

Адвокат белоруса просит снять с его клиента все обвинения, поскольку тот, по его словам, не совершил уголовного преступления.

Отмечается, что сейчас Фадеев уже находится в заключении за другое уголовное преступление. По информации обвинения, он присоединился к конфликту на Донбассе "с намерением активно поддержать сепаратистские группировки на востоке Украины, добивающиеся отделения от Украины и создания самостоятельного государственного образования, так называемой "Донецкой народной республики".

Реклама

По словам прокуроров, Фадеев неоднократно в период с ноября 2014-го по май 2016 года выезжал в Украину.

В тренде
В Николаеве воры, убегая от полиции, врезались в четыре автомобиля (фото)

Слушания в Пражском городском суде продолжатся 22 сентября, когда подсудимый выступит с заключительным словом.

Напомним, украинская контрразведка задержала в Харьковской области бывшего боевика "ДНР", которому удалось поступить на службу в Вооруженные силы Украины.

Мы также сообщали, что в Киеве поймали еще одного предателя Украины из "ДНР". Полиция задержала его прямо в метро.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Чехия суд Донбасс Беларусь боевики белорусы
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Итоги
Итоги "нормандской встречи": о чем договорились стороны и пошла ли Украина на уступки боевикамПолитика
Натерпелся: боевик из
Натерпелся: боевик из "ЛНР" объяснил, почему вернулся в Харьков спустя 8 месяцев "службы"Донбасс
Кравчук заставил Грызлова извиниться за слова об
Кравчук заставил Грызлова извиниться за слова об "отдельном" Донбассе – СМИПолитика
В ЕС выступили с заявлением по Донбассу и обратились к России
В ЕС выступили с заявлением по Донбассу и обратились к РоссииПолитика
Сутки на Донбассе: боевики снова нарушили режим тишины
Сутки на Донбассе: боевики снова нарушили режим тишиныДонбасс
Что делать с требованием РФ по выборам на Донбассе: Фесенко озвучил интересный сценарий
Что делать с требованием РФ по выборам на Донбассе: Фесенко озвучил интересный сценарийПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять