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Займутся преступлениями в условиях войны на Донбассе. В СБУ появится новое подразделение

14 июля 2021 12:45

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Чтобы работа была более эффективной, следователям и прокурорам проведут дополнительные тренинги

Преступлениями, связанными с войной на Донбассе, будут заниматься отдельные работники СБУ. Коллаж "Сегодня"

Преступлениями, связанными с войной на Донбассе, будут заниматься отдельные работники СБУ. Коллаж "Сегодня"

В Украине создадут специальные подразделения, работники которых будут расследовать преступления в условиях войны на Донбассе.

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Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

Постановление подписали генпрокурор Ирина Венедиктова, глава Нацполиции Игорь Клименко и глава СБУ Иван Баканов. Новые подразделения станут частью центральных аппаратов СБУ и Национальной полиции, а также их региональных органов в Донецкой и Луганской областях.

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"Вопрос создания единой системы назрел уже давно. Сейчас только четверть уголовных производств в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, направлены в суд. Только около 20 касаются нарушения законов и обычаев войны", – сказала Венедиктова.

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Все вопросы относительно нового отдела планируют решить до конца лета. После этого все материалы, которые касаются их темы, передадут новым работникам.

Также прокурорам и следователям проведут дополнительные тренинги.

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"Важно владение нормами применения международного гуманитарного и международного уголовного права. Поэтому мы будем развивать способность нашей национальной системы уголовной юстиции путем повышения квалификации", - добавила Венедиктова.

Сейчас в Украине расследуют более 19 000 преступлений, связанных с вооруженной агрессией РФ. Всего с 2014 года их зарегистрировано более 30 000.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если дипломатические усилия по урегулированию ситуации на Донбассе потерпят крах, вопрос о разрыве всех отношений с оккупированными территориями могут вынести на референдум.

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Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

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