Здоровое сердце – подарок на День рождения: Фонд Рината Ахметова спас маленькую Диану

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Ее детство это сплошные болезни и недостаток общения со сверстниками. И только одна операция способна изменить жизнь двухлетней Дианы. Это вживление импланта в сердце, который закроет врожденный порок на всю жизнь. Единственное препятствие – цена, которая для семьи переселенцев из Луганской области, слишком высока.

Мягкие игрушки – лучшие друзья Дианы от рождения. Общаться со сверстниками девочке не приходилось. Все время она чувствовала себя слабой.

"Мы до года не росли, вес не набирали и часто болели простудными заболеваниями. Была высокая температура, только антибиотики нас спасали. И опять же антибиотик каждую неделю дает дисбактериоз", – рассказывает Евгения Мещерякова, мама Дианы.

Такие проблемы со здоровьем вызывало маленькое отверстие в сердце Дианы, которое должно было закрыться после рождения.

Игорь Дитковский, эндоваскулярный хирург Национального института сердечно-сосудистой хирургии им. Амосова:

"У Дианы кровь из левого отдела сердца попадает в правый отдел сердца и попадает в легкие. Такие детки часто склонны к бронхо-легочным и другим заболеваниям".

Долгое время Евгения не знала, как помочь дочери. Большую сумму денег стоит оклюдер. Установив его, можно устранить недостаток навсегда. Но его стоимость – действительно непомерная для матери, воспитывающей двоих детей без мужа.

За помощью Евгения обратилась в Фонд Рината Ахметова.

"Такой шанс, такая удача. И быстро так решилось – я сама не ожидала. Это все произошло в течение двух недель в нашем случае", – рассказывает она.

Без каких-либо надрезов на теле Диане закрывают отверстие в сердце.

"Дианка не будет больше болеть и будет здоровым ребёночком, будет развиваться абсолютно нормально. Через пару месяцев она сможет заниматься спортом, ходить в садик и вообще забыть о том, что у нее были, какие-то проблемы", – отмечает Игорь Дитковский, эндоваскулярный хирург Национального института сердечно-сосудистой хирургии им. Амосова.

"Здоровое сердце" – один из проектов Фонда Рината Ахметова, в рамках которого детям устанавливают окклюдеры. Уже проведено 115 таких операций.

"Очень благодарны Фонду. Большое спасибо, что нам не отказали в наше тяжелое время. Вообще хочется, чтоб детки были все здоровы – это наше будущее", – говорит мама Евгения, которая здоровое сердце считает подарком ко дню рождения Дианы: "23 декабря – день рождения, будет три года. Я думаю, с нового года будет все с чистого листа. Она будет здоровая, будет радовать меня и брата".

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, как Фонд Рината Ахметова подарил возможность слышать Саше из Станицы Луганской. Саша Скорняк начал терять слух с первых месяцев после рождения. Если первое время малыш агукал и пытался повторять какие-то звуки, то к годовалому возрасту перестал реагировать на голоса родителей.

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