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Зеленский и Меркель провели переговоры: о чем говорили

5 июня, 17:36

Денис Беспалов Денис Беспалов

Лидеры двух стран обсудили итоги рабочего визита украинской делегации в Германию

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Как отмечается, во время беседы лидеры двух государств обсудили вопросы урегулирования на Донбассе и итоги рабочего визита украинской делегации в Германию 2 июня.

"Это был очень содержательный визит, который даст толчок нормандскому формату", - сказал Владимир Зеленский.

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Собеседники сделали отдельный акцент на необходимости последовательного и неуклонного выполнения причастными сторонами всех договоренностей, достигнутых во время Парижского саммита лидеров государств – участников Нормандского формата.

"Мы открыты, мы готовы к движению вперед. Чрезвычайно важным является обеспечение доступа Международного комитета Красного Креста на оккупированные территории для верификации удерживаемых лиц. Также важным является доступ СММ ОБСЕ для проведения мониторинга. Мы хотим определиться с новыми участками разведения. Эффективная имплементация договоренностей, достигнутых в прошлом году в Париже, должна открыть путь к проведению следующего саммита в Берлине", - отметил президент.

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Ангела Меркель, в свою очередь, заявила о поддержке изменений в работе Трехсторонней контактной группы, которые инициировал Киев.

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Также стороны обсудили ряд вопросов украинской-немецкой двусторонней повестки дня, в частности сотрудничество стран в сфере противодействия пандемии COVID-19 и финансово-экономических отношений.

Глава Украинского государства поблагодарил за четкую и последовательную позицию ФРГ о невозможности изменения формата "Большой семерки" до полного восстановления территориальной целостности Украины.

Ранее Меркель назвала условие снятия санкций против России.

Смотрите комментарий министра иностранных дел Украины Дмитрий Кулебы об итогах встреч в Берлине.

Дмитрий Кулеба. Источник: facebook.com/dmytro.kuleba

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Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Германия Донбасс Украина Владимир Зеленский Ангела Меркель

Источник: Сегодня

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