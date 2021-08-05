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Зеленский: На Донбассе устоять и остаться в голове, в душе, и в сердце украинцем – сложно

5 августа 2021 19:53

Виктория Барановская Виктория Барановская

Ведь у каждого жителя "ДНР" или "ЛНР" своя семья, которую нужно кормить

На Донбассе людям приходится выживать в условиях информационных атак и сложной жизни/ Фото: телеканал "Дом"

На Донбассе людям приходится выживать в условиях информационных атак и сложной жизни/ Фото: телеканал "Дом"

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что важнее вернуть не украинские территории на Донбассе, а людей, которым приходится жить на подконтрольных боевикам территориях.

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Об этом глава государства заявил во время интервью телеканалу "Дом".

"Если мы хотим вернуть Донбасс. Территории очень важны, но прежде всего людей. Потому что людям там против информационных атак, и сложной жизни устоять, и остаться в голове, в душе, и в сердце украинцем – сложно", – считает Зеленский.

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По словам президента, людям на подконтрольных боевикам территориям Украины довольно сложно. Они должны выживать. Ведь у каждого жителя своя семья, которую нужно кормить.

"Ну надо кормить ребенка, ну школа, на ней флаг "ДНР". Ну а где? А где учителю работать? Ну вот, идет этот учитель в эту школу. Но это не значит, что он... И там как-то аккуратно надо преподавать, как-то разговаривать с детьми. И каким-то образом помнить, что это дети, и надо постараться дать им объективную информацию. Вот это задача. Вот это – информационная победа. И это гораздо важнее любой пули. Это важнее. И вот такие вещи должны люди внутри Донбасса делать", – уверен президент.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее Зеленский предрек Путину поражение на Донбассе. Он напомнил, что в 2014 году Россия не смогла захватить юго-восток Украины, а теперь Путину точно ничего не светит.

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Тем временем на Донбассе боевики обстреляли мирный дом, есть пострадавшие. Под удар оккупантов попала Красногоровка.

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

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