Зеленский назвал "киборгов" примером для защитников Украины

По официальным данным, во время обороны Донецкого аэропорта погибли более двухсот военных

В Украине – День памяти защитников Донецкого аэропорта.

В этот день вспоминают о "киборгах", которые 242 суток, с мая 2014 года, героически обороняли ДАП. Все это время украинские военные, добровольцы, медики и волонтеры под массированным обстрелом противостояли пророссийским наемникам и отстаивали клочок украинской земли. Армейцев отвели только тогда, когда обвалилась диспетчерская башня и был полностью разрушен новый терминал.

По официальным данным, во время обороны Донецкого аэропорта погибли более двухсот военных. Президент Владимир Зеленский называет "киборгов" – живых и павших – настоящими легендами и лучшим примером для тех, кто когда-либо будет защищать Украину.

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"У несокрушимости, храбрости, героизма и сверхчеловеческих усилий украинского воинства есть имя – "киборги". Вы устояли там, где не выдержал бетон, и даже враг признал вашу несокрушимость. Две сотни "киборгов" заплатили жизнью за свой подвиг и за то, чтобы доказать: мы не отдадим ни одного клочка украинской земли", – заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним, что ранее "Сегодня" писали о финальной битве за Донецкий аэропорт и о том, как рухнул последний форпост "киборгов".

Читайте в материале "Сегодня" подробнее, как "киборги" защищали Донецкий аэропорт.

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