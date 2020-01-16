Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,98
26,73

Зеленский назвал "киборгов" примером для защитников Украины

16 января, 23:48

По официальным данным, во время обороны Донецкого аэропорта погибли более двухсот военных

В Украине – День памяти защитников Донецкого аэропорта.

В этот день вспоминают о "киборгах", которые 242 суток, с мая 2014 года, героически обороняли ДАП. Все это время украинские военные, добровольцы, медики и волонтеры под массированным обстрелом противостояли пророссийским наемникам и отстаивали клочок украинской земли. Армейцев отвели только тогда, когда обвалилась диспетчерская башня и был полностью разрушен новый терминал.

По официальным данным, во время обороны Донецкого аэропорта погибли более двухсот военных. Президент Владимир Зеленский называет "киборгов" – живых и павших – настоящими легендами и лучшим примером для тех, кто когда-либо будет защищать Украину.

Реклама

"У несокрушимости, храбрости, героизма и сверхчеловеческих усилий украинского воинства есть имя – "киборги". Вы устояли там, где не выдержал бетон, и даже враг признал вашу несокрушимость. Две сотни "киборгов" заплатили жизнью за свой подвиг и за то, чтобы доказать: мы не отдадим ни одного клочка украинской земли", – заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним, что ранее "Сегодня" писали о финальной битве за Донецкий аэропорт и о том, как рухнул последний форпост "киборгов".

Читайте в материале "Сегодня" подробнее, как "киборги" защищали Донецкий аэропорт.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Донбасс Владимир Зеленский аэропорт Донецк киборги

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Путин хочет, чтобы закон об особом статусе Донбасса стал бессрочным
Путин хочет, чтобы закон об особом статусе Донбасса стал бессрочнымПолитика
Президент Эстонии вернула крымское шампанское, которое получила в дар от РФ
Президент Эстонии вернула крымское шампанское, которое получила в дар от РФПолитика
Нормализация с Россией возможна: в Польше назвали важное условие
Нормализация с Россией возможна: в Польше назвали важное условиеПолитика
Пристайко рассказал о выборах на оккупированных территориях Донбасса
Пристайко рассказал о выборах на оккупированных территориях ДонбассаПолитика
На Донбассе боевики усилили обстрелы: три бойца ВСУ ранены
На Донбассе боевики усилили обстрелы: три бойца ВСУ раненыДонбасс
Свидетель для Гааги: на Донбассе задержан свидетель по делу МН-17
Свидетель для Гааги: на Донбассе задержан свидетель по делу МН-17Донбасс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...