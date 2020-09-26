Українська
$ 28,25
32,89
  1. Новости в регионах
  2. Новости Донбасса

Зеленский отправился к военным на передовую и пообедал в солдатской столовой (фото)

26 сентября, 17:56

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Президент вручил военным государственные награды

Президент Украины Владимир Зеленский посетил базовый лагерь Главного управления разведки в Донецкой области.

Реклама

Об этом сообщили в Офисе президента.

Во время рабочего визита глава государства проверил, в каких условиях живут военные и осмотрел модули, где проживает личный состав.

Затем Зеленский пообедал с военными. В солдатской столовой он попробовал борщ и рисовую кашу. В Офисе президента уточнили, что еда Зеленскому понравилась.

В тренде
Династия военных летчиков: под Чугуевом погиб сын штурмана Ил-76, сбитого под Луганском
Реклама

Также глава страны вручил военным государственные награды.

"Вы все для нас герои. Вы несете сложную и опасную службу. Желаю вам здоровья, вдохновения, силы защищать нашу независимость", – сказал он.

Напомним, в этот же день президент побывал в Харьковской области, где произошло крушение самолета Ан-26.

Кроме того, мы сообщали, что в августе Зеленский приезжал с рабочим визитом в Кропивницкий и зашел в одно из заведений в центре города.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

военные Донецкая область разведка Владимир Зеленский
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Макрон заявил о сдвигах на переговорах
Макрон заявил о сдвигах на переговорах "Нормандской четверки" по ДонбассуПолитика
Россия обнаружила в
Россия обнаружила в "Л/ДНР" большое количество "мертвых душ"Донбасс
Кравчук заставил Грызлова извиниться за слова об
Кравчук заставил Грызлова извиниться за слова об "отдельном" Донбассе – СМИПолитика
В
В "Слуге народа" ответили на заявление Москвы о саммите "Нормандской четверки"Политика
Коронавирус в ВСУ: сколько военных заразились за сутки
Коронавирус в ВСУ: сколько военных заразились за суткиДонбасс
В ЕС выступили с заявлением по Донбассу и обратились к России
В ЕС выступили с заявлением по Донбассу и обратились к РоссииПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять