Зеленский отправился к военным на передовую и пообедал в солдатской столовой (фото)

Президент Украины Владимир Зеленский посетил базовый лагерь Главного управления разведки в Донецкой области.

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Об этом сообщили в Офисе президента.

Во время рабочего визита глава государства проверил, в каких условиях живут военные и осмотрел модули, где проживает личный состав.

Затем Зеленский пообедал с военными. В солдатской столовой он попробовал борщ и рисовую кашу. В Офисе президента уточнили, что еда Зеленскому понравилась.

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Также глава страны вручил военным государственные награды.

"Вы все для нас герои. Вы несете сложную и опасную службу. Желаю вам здоровья, вдохновения, силы защищать нашу независимость", – сказал он.

Напомним, в этот же день президент побывал в Харьковской области, где произошло крушение самолета Ан-26.

Кроме того, мы сообщали, что в августе Зеленский приезжал с рабочим визитом в Кропивницкий и зашел в одно из заведений в центре города.

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