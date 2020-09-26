Зеленский отправился к военным на передовую и пообедал в солдатской столовой (фото)

Президент Украины Владимир Зеленский посетил базовый лагерь Главного управления разведки в Донецкой области.
Об этом сообщили в Офисе президента.
Во время рабочего визита глава государства проверил, в каких условиях живут военные и осмотрел модули, где проживает личный состав.
Затем Зеленский пообедал с военными. В солдатской столовой он попробовал борщ и рисовую кашу. В Офисе президента уточнили, что еда Зеленскому понравилась.
Также глава страны вручил военным государственные награды.
"Вы все для нас герои. Вы несете сложную и опасную службу. Желаю вам здоровья, вдохновения, силы защищать нашу независимость", – сказал он.
Напомним, в этот же день президент побывал в Харьковской области, где произошло крушение самолета Ан-26.
Кроме того, мы сообщали, что в августе Зеленский приезжал с рабочим визитом в Кропивницкий и зашел в одно из заведений в центре города.
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