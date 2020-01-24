Зеленский почтил память жертв обстрела Мариуполя: "Такое никогда не должно случиться вновь"

Последствия обстрела Мариуполя боевиками / Фото: Facebook

В этот день в 2015 году боевики т.наз. "ДНР" обстреляли жилой микрорайон в Мариуполе . Это ужасное преступление унесло жизни 31 человека, в том числе двоих детей, еще более ста граждан получили ранения.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента на своей странице в Facebook.

"Жертвами войны стали мирные люди в мирном городе – в своих домах или на родных улицах. Такое никогда не должно случиться вновь", – отметил президент Владимир Зеленский.

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Напомним, посольство Соединенных Штатов в Украине в пятую годовщину обстрела подконтрольными России боевиками Мариуполя напомнило об ответственности Москвы за эскалацию на Донбассе.

"Пять лет назад в этот день в результате обстрела Мариуполя подконтрольными России боевиками 30 человек (погибли, по уточненным данным – 31) и более 100 получили ранения. Россия не выполнила свои обязательства по Минским соглашениям и продолжает разжигать гуманитарный, экономический и экологический кризис", - говорится в заявлении посольства.

Также напомним, 24 января, пять лет назад, спальный район Мариуполя "Восточный" накрыли огнем российские "Грады". На густонаселенные окраине города упало более ста снарядов. Погиб 31 человек, 117 были ранены.

Обстрел продолжался всего 35 секунд, и за это время враг выпустил сотню снарядов. Был разбит снарядами и сам микрорайон – от жилых домов – до школ и детсадов.

По данным Службы безопасности Украины, обстрелом Мариуполя руководили офицеры российской армии. По данным разведки, три установки РСЗО "Град" выпустили в направлении жилых кварталов города по полному боекомплекту. Бандиты заведомо знали, что в направлении обстрела находятся жилые кварталы Мариуполя и проживает большое количество мирного населения.

СБУ также опубликовала запись перехваченного разговора, который подтвердил, что террористы загодя планировали обстрел жилых районов города.

Напомним, боевики не прекращают обстрелы позиций украинских военных:

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