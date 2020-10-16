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Может закончиться "сегодня или завтра" – Зеленский о войне на Донбассе

16 октября, 14:44

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Президент подчеркнул, что многое зависит и от РФ

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что война на Донбассе может закончиться в любой день. По его словам, за последний год страна сделала многое для достижения мира.

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Об этом глава страны рассказал во время интервью для турецкого информагенства Demirören, написали в Офисе президента.

Так, на вопрос журналиста о том, надеется ли Зеленский на окончание войны в ближайшее время, президент ответил: "Мы считаем, что война может быть завершена в любой день: сегодня или завтра, или послезавтра. Но необходимо провести полную деоккупацию и вернуть под контроль Украины все наши временно оккупированные территории".

Также глава страны подчеркнул, что за последний год Украина смогла перезагрузить переговорные форматы, освободить многих украинцев из плена и достичь продолжительного режима прекращения огня.

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"Это и вселяет уверенность в том, что прийти к миру – возможно. Но путь к миру – это движение двух сторон. Свою часть пути должна пройти и Россия. Во многом от позиции Москвы зависит, как быстро мы сможем констатировать завершение войны", – объяснил президент Украины.

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Напомним, ранее Зеленский назвал самую большую победу украинских переговорщиков по Донбассу.

Кроме того, мы писали, что в Раде хотят запретить СМИ отрицать агрессию России против Украины.

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