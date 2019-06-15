Зеленскому показали, как разминируют Азовское море

Президент стал зрителем на учениях с участием ГСЧС, Нацгвардии, пограничников и водолазов

Владимир Зеленский. Фото: Официальный сайт президента Украины

Президенту Украины Владимиру Зеленскому во время его рабочей поездки в Мариуполь показали процесс подводного разминирования акватории Азовского моря. Об этом сообщили в пресс-службе администрации президента.

"На палубе судна "Капитан Чусов" глава государства посмотрел показательные занятия морских подразделений ГСЧС, Государственной пограничной службы, Национальной гвардии, саперов, водолазов подводного разминирования", – говорится в сообщении.

В ходе учений украинские подразделения отработали задержание судна-нарушителя с применением вертолета Нацгвардии и кораблей морской охраны.

Также Зеленский осмотрел катера ГСЧС и отряда морской охраны, ознакомился с образцами техники и формы одежды для подразделений морской охраны специального назначения.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в ходе визита главу государства ознакомили с программой развития малого и среднего бизнеса в Мариуполе. В свою очередь, Зеленский рассказал о том, что государство может сделать для бизнеса: "Что может сделать власть? Власть может не мешать и только помогать", – подчеркнул он, акцентировав также внимание на необходимости реформирования правоохранительных органов и обеспечения инвестиций в инфраструктуру Донбасса.

В частности, президент Зеленский с рабочей поездкой посетил Мариуполь. Как сообщалось, во время своей рабочей поездки на Донбасс он посетил Мариупольский металлургический комбинат и морской порт.

Также глава государства принял участие в открытии Центра ГСЧС по разминированию Донбасса. Для этого центра было закуплено современное оборудование, а также роботы, которые будут помогать с разминированием и спасать жизни людей.

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