Зенитный купол первого эшелона обороны: в ВСУ показали грозное оружие

"Тунгуска" имеет очень высокую скорострельность и сама может обнаружить воздушную цель и уничтожить

Зенитный комплекс "Тунгуска". Фото: скриншот.

Зенитный купол первого эшелона обороны: в ВСУ показали грозное оружие //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/ee2/d9d/5caee2d9d1349.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/ee2/d9d/5caee2d9d1349.jpg 2019-04-11T09:48:06+03:00 Донбасс «Тунгуска» имеет очень высокую скорострельность и сама может обнаружить воздушную цель и уничтожить

На вооружении украинской армии есть грозное оружие из системы противовоздушной обороны – зенитная самоходная установка 2С6 "Тунгуска". В штабе Объединенных сил показали, чем ВСУ защищают небо над Донбассом.

Так, среди подразделений, у которых на вооружении находятся "Тунгуски", были проведены соревнования. Бойцы из состава ООС показали слаженность боевых расчетов. Ни один из экипажей "Тунгусок" не получил оценку ниже "Хорошо". А лучшие зенитчики оказались в 30 отдельной механизированной бригаде.

"Стражи неба подтвердили на практике – нарушителям воздушного пространства отпор поступит мгновенно", – говорят военные.

Указанная зенитная самоходная установка является мощным высокомобильным вооружением подразделений первого эшелона обороны для уничтожения средств воздушного нападения. Установка имеет скорострельные пушки и восемь ракет (ракеты калибра 30 мм). Она образует единый разведывательно-огневой комплекс, который способен самостоятельно обнаруживать, сопровождать и уничтожать цели на различных высотах и ​​расстояниях. Темп стрельбы из двух пушек 4000-5000 выстрелов в минуту.

Также мы показывали видео учений артиллеристов на 152-мм "Акациях". Украинские "боги войны" не нарушают линию отвода тяжелого вооружения, но всегда наготове помочь пехоте.

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