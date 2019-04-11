Зенитный купол первого эшелона обороны: в ВСУ показали грозное оружие
"Тунгуска" имеет очень высокую скорострельность и сама может обнаружить воздушную цель и уничтожить
На вооружении украинской армии есть грозное оружие из системы противовоздушной обороны – зенитная самоходная установка 2С6 "Тунгуска". В штабе Объединенных сил показали, чем ВСУ защищают небо над Донбассом.
Так, среди подразделений, у которых на вооружении находятся "Тунгуски", были проведены соревнования. Бойцы из состава ООС показали слаженность боевых расчетов. Ни один из экипажей "Тунгусок" не получил оценку ниже "Хорошо". А лучшие зенитчики оказались в 30 отдельной механизированной бригаде.
"Стражи неба подтвердили на практике – нарушителям воздушного пространства отпор поступит мгновенно", – говорят военные.
Указанная зенитная самоходная установка является мощным высокомобильным вооружением подразделений первого эшелона обороны для уничтожения средств воздушного нападения. Установка имеет скорострельные пушки и восемь ракет (ракеты калибра 30 мм). Она образует единый разведывательно-огневой комплекс, который способен самостоятельно обнаруживать, сопровождать и уничтожать цели на различных высотах и расстояниях. Темп стрельбы из двух пушек 4000-5000 выстрелов в минуту.
Также мы показывали видео учений артиллеристов на 152-мм "Акациях". Украинские "боги войны" не нарушают линию отвода тяжелого вооружения, но всегда наготове помочь пехоте.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram
Вы сейчас просматриваете новость " Зенитный купол первого эшелона обороны: в ВСУ показали грозное оружие". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Как работает элитный спецназ ВСУ: опубликовано видео
Украинские воины из ССО выполняют задачи наивысшей степени сложности
В Эстонии стартовали крупнейшие в мире учения по кибербезопасности
Согласно сценарию учений, вымышленное островное государство сталкивается с ухудшением ситуации в области безопасности