Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,77
30,19
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Донбасса

Зенитный купол первого эшелона обороны: в ВСУ показали грозное оружие

Сегодня, 09:48

"Тунгуска" имеет очень высокую скорострельность и сама может обнаружить воздушную цель и уничтожить

Зенитный комплекс "Тунгуска". Фото: скриншот
Зенитный комплекс "Тунгуска". Фото: скриншот.
Зенитный купол первого эшелона обороны: в ВСУ показали грозное оружие //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/ee2/d9d/5caee2d9d1349.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/ee2/d9d/5caee2d9d1349.jpg Донбасс «Тунгуска» имеет очень высокую скорострельность и сама может обнаружить воздушную цель и уничтожить

На вооружении украинской армии есть грозное оружие из системы противовоздушной обороны – зенитная самоходная установка 2С6 "Тунгуска". В штабе Объединенных сил показали, чем ВСУ защищают небо над Донбассом.

Так, среди подразделений, у которых на вооружении находятся "Тунгуски", были проведены соревнования. Бойцы из состава ООС показали слаженность боевых расчетов. Ни один из экипажей "Тунгусок" не получил оценку ниже "Хорошо". А лучшие зенитчики оказались в 30 отдельной механизированной бригаде.

"Стражи неба подтвердили на практике – нарушителям воздушного пространства отпор поступит мгновенно", – говорят военные.

Указанная зенитная самоходная установка является мощным высокомобильным вооружением подразделений первого эшелона обороны для уничтожения средств воздушного нападения. Установка имеет скорострельные пушки и восемь ракет (ракеты калибра 30 мм). Она образует единый разведывательно-огневой комплекс, который способен самостоятельно обнаруживать, сопровождать и уничтожать цели на различных высотах и ​​расстояниях. Темп стрельбы из двух пушек 4000-5000 выстрелов в минуту.

Также мы показывали видео учений артиллеристов на 152-мм "Акациях". Украинские "боги войны" не нарушают линию отвода тяжелого вооружения, но всегда наготове помочь пехоте.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег Донбасс, ВСУ, учения, зенитный комплекс, Тунгуска

Вы сейчас просматриваете новость " Зенитный купол первого эшелона обороны: в ВСУ показали грозное оружие". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как работает элитный спецназ ВСУ: опубликовано видео

9 апреля, 05:17

Украинские воины из ССО выполняют задачи наивысшей степени сложности

Быстро навели, метко попали: как тренируются украинские пушкари, опубликованы фото

9 апреля, 04:30

Артиллеристы хотят сократить время пребывания подразделений на позициях

В Эстонии стартовали крупнейшие в мире учения по кибербезопасности

8 апреля, 10:40

Согласно сценарию учений, вымышленное островное государство сталкивается с ухудшением ситуации в области безопасности

У берегов Крыма российский фрегат отработал "уничтожение" кораблей и подлодок

7 апреля, 12:09

"Адмирал Григорович" устроил охоту на "вражескую субмарину"

Почему не нужно заправлять постель по утрам

30 млн просмотров сорвало видео танцующей гимнастки

Предупредить вмешательство РФ: причина отставки Назарбаева

Мафия и шоу-бизнес: звезды, связанные с криминальным миром

"НАТО может принять неожиданное решение по Украине и Грузии"

Украинцам раздадут по 1,5 тысячи: кто и сколько получит

Пенсионеры получат две дополнительные выплаты: озвучили сумму

Свежесть и чистота: как избавиться от плесени в стиральной машине

У Путина объяснили прекращение отправок "гумконвоев"

С улыбкой и 4-мя охранниками: как Зеленский ходил сдавать анализы
Загрузка...

Стартовал набор первоклашек: какие документы нужны для того, чтобы ребенка зачислили в школу

Сегодня, 07:19

Примут по прописке, договору аренды или справке переселенца

Страсти по выборам: врачи советуют украинцам остужать политические споры сексом и едой

Сегодня, 07:00

Психологи советуют медитацию, избегать "диванных дебатов" и говорить "стоп"

Проигрыш Украины в ВТО: причины и последствия

9 апреля, 08:02

Украина называла "транзитный конфликт" исключительно торговым спором, Россия – последствием напряженных отношений

Петр Порошенко: "На следующие пять лет я твердо усвоил свой урок"

9 апреля, 07:19

Гарант Конституции в эксклюзивном интервью в программе "Сегодня. Итоги с Олегом Панютой" на канале "Украина" рассказал о дебатах на НСК "Олимпийском", вынесенных выводах и готовности пройти тесты во Всемирном антидопинговом агентстве

10 российских сериалов, за которые не стыдно

6 привычек, которые программируют на бедность

Типы женской фигуры: что нужно знать каждой девушке?