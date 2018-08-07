"Жара" под Донецком: волонтер рассказал о потерях боевиков под ДАПом и Ясиноватой

Сегодня, 10:20

В нейрохирургию ДОКТМО свозят тяжело раненых боевиков

ВСУ пощипали боевиков под Донецком / Фото: Facebook 93-я ОМБр ВСУ
ВСУ пощипали боевиков под Донецком / Фото: Facebook 93-я ОМБр ВСУ

Обострение ситуации районе оккупированного боевиками т.н. "ДНР" и российскими военными Донецкома привело к новым потерям в рядах противника. Тяжело раненых участников НФВ доставляют в Донецкое территориальное клиническое медицинское объединение (ДОКТМО), при этом для некоторых ранения в голову оказались роковыми.

Об этом волонтер, боец спецподразделения "Ежик" Анатолий Токарев сообщает на своей странице в Facebook.

В нейрохирургическом отделении ДОКТМО развернуты две операционные, куда привозят раненых боевиков, пишет волонтер.

По его данным, активизация боевых действий произошла в понедельник, 6 августа, в районе блокпоста у Ясиноватой и под донецким аэропортом.

"Последние часы "жарко"!", – пишет Токарев.

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Напомним, волонтер сообщал, что 5 августа в районе Донецка противник потерял тяжело ранеными три человека, еще один член НВФ был уничтожен.

Напомним, а чуть ранее Токарев сообщал о масштабных потерях боевиков под Авдеевкой. По его словам, в районе 31 июля в районе поселка Каштановое в Ясиноватском районе Донецкой области боевики своими обстрелами "выпросили" огневой ответ у ВСУ и потеряли убитыми пять и ранеными четыре человека.
Донецк, ясиноватая, токарев, ДАП, потери боевиков, ДОКТМО

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