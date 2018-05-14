"Жара" под Горловкой: ВСУ освободили поселок, а боевики вторые сутки кроют его из пушек

Сегодня, 11:45

Поселок Чигари был расположен в "серой зоне" и перешел под контроль украинских военных

Фото: Facebook Генеральный штаб ВСУ
Фото: Facebook Генеральный штаб ВСУ

Боевики т.наз. "ДНР" вторые сутки из тяжелой артиллерии обстреливают позиции ВСУ под Горловкой, пытаясь выбить украинских военных из занятого ими на днях поселка Чигари, расположенного в "серой зоне".

Об этом волонтер из Днепра Юрий Мысягин сообщает на своей странице в Facebook.

"Какой бы вой они ни поднимали на своих интернет-пабликах о своих славных успехах на передовой по отражению чуть ли не массивного наступления ВСУ. Погибших и раненых укрокарателях, и польских наемниках, счет которым пошел уже на десятки, но, неизвестная украинская "Третья сила", взяла жилой поселок под свой полный контроль и закрепилась в нем", – пишет волонтер.

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Напомним, ранее сообщалось, что в "3-й бригаде армии ДНР" уже несколько суток командование корпуса пытается установить причины самовольного оставления позиций у поселка Чигари (Чигири), расположенного к северу от Горловки. В "штабе 1-го АК" уверены, что боевики на позициях находились в состоянии сильного алкогольного опьянения, вследствие чего были небоеспособны, и просто оставили позиции.

Также ранее сообщалось о крупных потерях боевиков под Горловкой. Только за неделю они недосчитались 12 человек убитыми и 15 ранеными.

горловка, артиллерия, Мысягин, Чигари
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