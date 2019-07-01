Жертвами обстрела военных медиков на Донбассе стали два человека

Командование ООС сообщает о гибели героев-морпехов

Фото: Pixabay

Жертвами сегодняшнего вражеского обстрела на Донбассе стали двое военнослужащих Морской пехоты Украины: водитель санитарного автомобиля "Хаммер" HMWV старший матрос Сергей Майборода и боевой медик, кавалер ордена "За Мужество" сержант Ирина Шевченко.

Об этом сообщает командование Объединенных сил.

Майборода и Шевченко погибли во время выполнения боевого задания в районе проведения операции Объединенных сил, спасая жизнь раненого собрата, говорится в сообщении. Санитарный автомобиль, в котором военные медики следовали на одну из передовых позиций для эвакуации раненого собрата, был коварно расстрелян боевиками из противотанкового ракетного комплекса.

Командование и личный состав Объединенных сил, сослуживцы выражают искренние соболезнования родным и близким погибших Героев.

Ранее сегодня сообщалось, что боевики обстреляли автомобиль с военными медиками ООС из противотанковой управляемой ракеты. На тот момент было известно, что в результате прямого попадания боевиков один украинский военнослужащий погиб на месте, еще двое получили ранения.

Президент Украины Владимир Зеленский осудил обстрел медиков и призвал Европу и США отреагировать на агрессию боевиков, направленную на срыв переговорного процесса в регионе.

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