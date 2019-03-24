Жестко наказали за обстрелы: ВСУ нанесли серьезный урон боевикам

Противник продолжил нарушать режим прекращения огня, но был остановлен ответным огнем украинских воинов

Фото: Минобороны Украины

Жестко наказали за обстрелы: ВСУ нанесли серьезный урон боевикам //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/70f/088/5c970f0887083.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/70f/088/5c970f0887083.jpg 2019-03-24T07:10:51+02:00 Донбасс Противник продолжил нарушать режим прекращения огня, но был остановлен ответным огнем украинских воинов

Оккупационные войска 23 марта на Донбассе три раза нарушили режим прекращения огня, но поплатились за это серьезными потерями – пять боевиков уничтожены и один ранен. Об этом сообщает штаб Объединенных сил.

Так, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было два обстрела: из стрелкового оружия в районе населенного пункта Степное и из крупнокалиберных пулеметов вблизи села Богдановка.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг совершил один обстрел наших позиций с вооружения боевой машины пехоты БМП-1 и станкового противотанкового гранатомета вблизи поселка Золотое-4.

В результате боев украинские военные не пострадали, а вот ответным огнем враг был жестко наказан – уничтожены пять боевиков и один ранен.

С начала текущих суток обстрелов позиций наших войск не зафиксировано. Объединенные силы надежно контролируют действия противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня.

Напомним, 22 марта российские оккупационные войска шесть раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, при этом пять раз применили запрещенные Минскими договоренностями минометы калибров 120 и 82 мм с расходом 88 мин. Во время боев у украинской армии были потери, но ВСУ жестко отомстили за погибшего бойца.

Также мы показывали видео, как ВСУ уничтожили грузовик боеприпасов оккупантов. Украинский военный обратил внимание на коварную тактику оккупантов, которые располагают свои позиции в непосредственной близости от домов мирных жителей.

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