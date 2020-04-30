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Жестко подавили вражеские провокации: в штабе ООС рассказали о ситуации на Донбассе

30 апреля, 18:14

Игорь Тимофеев

Особенно жарко было в районе Новотошковского

В течение суток местные боевики т.н. "Л/ДНР", наемники из РФ и кадровые российские военные на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные "Минском" минометы калибра 120 мм и 82 мм, противотанковые ракетные комплексы, гранатометы, вооружение БМП, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Об этом в четверг, 30 апреля, штаб операции Объединенных сил сообщает на своей странице в Facebook.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник обстрелял наши позиции неподалеку Павлополя с использованием вооружения БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. По защитникам Песков враг вел огонь из 82 мм минометов и крупнокалиберных пулеметов.

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Ответным огнем украинские военные жестко подавили вражеские огневые провокации.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики дважды вели огонь по позициям Объединенных сил вблизи Новотошковского. Для обстрелов враг применял минометы 120 мм и 82 мм, противотанковые ракетные комплексы, автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

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Потерь среди наших защитников в результате вражеских обстрелов не было.

В штабе ООС сообщают, что украинские военные отвечали боевикам прицельным огнем по их опорным пунктам и пресекали их вражескую активность. Потери противника уточняются.

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Напомним, 29 апреля боевики устроили 15 обстрелов на Донбассе . Один украинский военнослужащий получил боевую травму.

Кроме того, стало известно, что ВСУ уничтожили ракетой внедорожник боевиков .

Видео: telegram/Андрей Цаплиенко

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс провокации обстрелы Новотошковское ООС

Источник: Сегодня

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