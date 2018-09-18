Жилье в Донецке: цены на квартиры "просели", покупатели требуют гарантий от законных хозяев
За год стоимость донецкого "квадрата" изрядно просела
Ситуация на рынке жилья на оккупированных территориях продолжает постепенно ухудшаться. После традиционного летнего затишья осеннего всплеска не наступило. Покупать квартиры в оккупированных городах готовы единицы, зато продать – сотни и тысячи.
За год стоимость донецкого "квадрата" изрядно просела, дончане говорят, что даже в прошлом-позапрошлом годах ситуация была получше.
"Сейчас к боевым действиям на окраинах добавились проблемы с мобильной связью, скачок цен на товары, бесконечные очереди на блокпостах и абсолютное отсутствие каких-либо жизненных перспектив, – говорит житель Донецка, бывший риелтор Сергей Пронин. – Если в 2015-2016 годах были чудаки, которые верили в скорое присоединение региона к России и покупали квартиры в Донецке, то сейчас таких почти и нет. Ради чего ехать сюда и вкладывать деньги в покупку жилья, если все документы по недвижимости, оформленные по "законам ДНР" юридически ничтожны за пределами оккупированной територии? Люди боятся, если заходит речь о покупке-продаже квартиры или дома – требуют хотя бы каких-то гарантий, что в случае возвращения украинской власти никто не отберет у них купленное жилье".
Те, кто уехал и не собирается возвращаться в Донецк, продают квартиры по доверенности. Доверенное лицо (риелтор или хорошо знакомый человек) на основании украинской или российской доверенности оформляет все необходимые документы и проводит сделку. Юридически, по украинскому законодательству, хозяин у квартиры остается прежним, по "законам ДНР" – новый.
Львиная часть времени после начала процедуры продажи квартиры уходит на погашение долгов и переоформление документов. Чтобы зарегистрировать сделку у "республиканского" нотариуса, украинский техпаспорт на жилье должен быть переоформлен на "днровский". На стояние в очередях в БТИ и других соответствующих структурах может уйти до года, документы часто теряются и сотрудники этих контор просто разводят руками – мол, извините, ничем помочь не можем.
"Мы потратили на переоформление документов где-то 300-400 долларов в рублевом эквиваленте, не считая погашения задолженности по коммунальным услугам при стоимости квартиры в 4000 долларов. Покупатели попались нервные, они раза три пытались отменить покупку, если бы не договор задатка – точно бы сорвались. Они хотели, чтобы мы написали расписку, что не будем иметь виды на свое жилье, когда вернется Украина. Поскольку мы с мужем уезжали жить и работать в дальнее зарубежье, нам удалось доказать им, что не собираемся тратить в будущем силы и время на отсуживание "однушки" на окраине Донецка, – рассказала дончанка Евгения Клубко. – Тем более что украинский техпаспорт на квартиру у нас забрали в "едином регистрационном центре", когда мы переоформляли документы".
Что же касается цен на жилье, то ситуация на вторичном рынке недвижимости Донецка такова. Центральный Ворошиловский район Донецка – здесь самая дорогая цена "квадрата" и по цене однокомнатной квартиры здесь можно купить 3-4-комнатную в окраинных районах. Самые низкие цены – традиционно в окраинном Петровском районе.
"Встречаются предложения о продаже, по которым сразу видно – люди выезжают. Оставляют мебель, технику, иногда парковочное место. Например, в самом центре Донецка, у площади Ленина, 3-комнатную квартиру в хорошем состоянии с мебелью отдают за $30 тысяч. Это копейки по сравнению с тем, сколько здесь стоило жилье до войны. Но и эта цена не продажная, а заявленная, реально там скинут и до $27-28 тысяч", – говорит Сергей Пронин.
На окраинах квартиры отдают, можно сказать, задаром. Так, в районе шахты "Октябрьская" 2-комнатная квартира в пятиэтажном доме продается в среднем за $5-6 тысяч, "однушка" – $2,5-3 тысячи. Такие же цены и на Петровке. Микрорайон Текстильщик, считавшийся вполне комфортным в мирное время, также слегка сдал свои позиции в прошлом году, но зимой снова квартиры там стали цениться дороже – на Текстиле ловилась недоступная больше нигде в городе связь Vodafone.
"Сейчас опять спад цен. Мы продавали квартиру родителей – вывезли их на подконтрольную территорию, потому что старикам совсем уже тяжко. Если до прошлого года у них была какая-то помощь, был фонд Ахметова, который давал продукты, то после того как им в Донецке запретили работать, отцу и матери стало просто не прожить на 6000 рублей пенсии (2450 грн). Мы забрали их к себе, "двушку" на улице Терешковой продали за $14 тысяч. В том году нам предлагали $18 тысяч за нее", – вспоминает дончанин-переселенец Антон Лемешенко.
Самые продаваемые и покупаемые квартиры в Донецке, как говорят риелторы, по-прежнему двухкомнатные. В центре их продают по $12-14 тысяч, в прилегающих к нему Калининском, Ленинском, тихой части Киевского района (до Шахтерской площади) и Куйбышевского района (до рынка "Аквилон") – в среднем $10-11 тысяч. Чуть дешевле – окраинные Буденновский и Пролетарский районы, пользующиеся славой тихих и безопасных районов – $9-10 тысяч, а также Кировский – но до улицы Бирюзова. Дальше – район шахты Абакумова, Старомихайловка, а там обстрелы не утихают. Соответственно, и квартиры дорого не стоят. В Петровском районе "двушку" можно продать-купить за $7-8 тысяч.
"Очень много сейчас продают комнат в общежитиях по $2-3 тысячи, особенно в Киевском районе. Думаю, сказывается близость линии фронта и эти комнаты продают в расчете на покупку их боевиками, чтобы жить поближе к "месту работы" и не особо тратиться. Четырехкомнатные и пятикомнатные выставляют редко, но зато их часто берут в тихой части Куйбышевского района из-за дешевизны продажи. А Петровский район вообще непопулярен", – делает выводы риелтор.
Все так же, как и три-четыре года назад на продажу до сих пор выставлены элитные квартиры от $100 тысяч до $300 тысяч.
"Я не знаю, на что рассчитывают продавцы, поскольку, имея треть миллиона долларов, искать жилье в воюющем бесперспективном Донецке как бы не имеет смысла", – удивляется специалист.
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