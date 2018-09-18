Жилье в Донецке: цены на квартиры "просели", покупатели требуют гарантий от законных хозяев

Ситуация на рынке жилья на оккупированных территориях продолжает постепенно ухудшаться. После традиционного летнего затишья осеннего всплеска не наступило. Покупать квартиры в оккупированных городах готовы единицы, зато продать – сотни и тысячи.

За год стоимость донецкого "квадрата" изрядно просела, дончане говорят, что даже в прошлом-позапрошлом годах ситуация была получше.

"Сейчас к боевым действиям на окраинах добавились проблемы с мобильной связью, скачок цен на товары, бесконечные очереди на блокпостах и абсолютное отсутствие каких-либо жизненных перспектив, – говорит житель Донецка, бывший риелтор Сергей Пронин. – Если в 2015-2016 годах были чудаки, которые верили в скорое присоединение региона к России и покупали квартиры в Донецке, то сейчас таких почти и нет. Ради чего ехать сюда и вкладывать деньги в покупку жилья, если все документы по недвижимости, оформленные по "законам ДНР" юридически ничтожны за пределами оккупированной територии? Люди боятся, если заходит речь о покупке-продаже квартиры или дома – требуют хотя бы каких-то гарантий, что в случае возвращения украинской власти никто не отберет у них купленное жилье".

Те, кто уехал и не собирается возвращаться в Донецк, продают квартиры по доверенности. Доверенное лицо (риелтор или хорошо знакомый человек) на основании украинской или российской доверенности оформляет все необходимые документы и проводит сделку. Юридически, по украинскому законодательству, хозяин у квартиры остается прежним, по "законам ДНР" – новый.

Львиная часть времени после начала процедуры продажи квартиры уходит на погашение долгов и переоформление документов. Чтобы зарегистрировать сделку у "республиканского" нотариуса, украинский техпаспорт на жилье должен быть переоформлен на "днровский". На стояние в очередях в БТИ и других соответствующих структурах может уйти до года, документы часто теряются и сотрудники этих контор просто разводят руками – мол, извините, ничем помочь не можем.

"Мы потратили на переоформление документов где-то 300-400 долларов в рублевом эквиваленте, не считая погашения задолженности по коммунальным услугам при стоимости квартиры в 4000 долларов. Покупатели попались нервные, они раза три пытались отменить покупку, если бы не договор задатка – точно бы сорвались. Они хотели, чтобы мы написали расписку, что не будем иметь виды на свое жилье, когда вернется Украина. Поскольку мы с мужем уезжали жить и работать в дальнее зарубежье, нам удалось доказать им, что не собираемся тратить в будущем силы и время на отсуживание "однушки" на окраине Донецка, – рассказала дончанка Евгения Клубко. – Тем более что украинский техпаспорт на квартиру у нас забрали в "едином регистрационном центре", когда мы переоформляли документы".

Что же касается цен на жилье, то ситуация на вторичном рынке недвижимости Донецка такова. Центральный Ворошиловский район Донецка – здесь самая дорогая цена "квадрата" и по цене однокомнатной квартиры здесь можно купить 3-4-комнатную в окраинных районах. Самые низкие цены – традиционно в окраинном Петровском районе.

"Встречаются предложения о продаже, по которым сразу видно – люди выезжают. Оставляют мебель, технику, иногда парковочное место. Например, в самом центре Донецка, у площади Ленина, 3-комнатную квартиру в хорошем состоянии с мебелью отдают за $30 тысяч. Это копейки по сравнению с тем, сколько здесь стоило жилье до войны. Но и эта цена не продажная, а заявленная, реально там скинут и до $27-28 тысяч", – говорит Сергей Пронин.

На окраинах квартиры отдают, можно сказать, задаром. Так, в районе шахты "Октябрьская" 2-комнатная квартира в пятиэтажном доме продается в среднем за $5-6 тысяч, "однушка" – $2,5-3 тысячи. Такие же цены и на Петровке. Микрорайон Текстильщик, считавшийся вполне комфортным в мирное время, также слегка сдал свои позиции в прошлом году, но зимой снова квартиры там стали цениться дороже – на Текстиле ловилась недоступная больше нигде в городе связь Vodafone.

"Сейчас опять спад цен. Мы продавали квартиру родителей – вывезли их на подконтрольную территорию, потому что старикам совсем уже тяжко. Если до прошлого года у них была какая-то помощь, был фонд Ахметова, который давал продукты, то после того как им в Донецке запретили работать, отцу и матери стало просто не прожить на 6000 рублей пенсии (2450 грн). Мы забрали их к себе, "двушку" на улице Терешковой продали за $14 тысяч. В том году нам предлагали $18 тысяч за нее", – вспоминает дончанин-переселенец Антон Лемешенко.

Самые продаваемые и покупаемые квартиры в Донецке, как говорят риелторы, по-прежнему двухкомнатные. В центре их продают по $12-14 тысяч, в прилегающих к нему Калининском, Ленинском, тихой части Киевского района (до Шахтерской площади) и Куйбышевского района (до рынка "Аквилон") – в среднем $10-11 тысяч. Чуть дешевле – окраинные Буденновский и Пролетарский районы, пользующиеся славой тихих и безопасных районов – $9-10 тысяч, а также Кировский – но до улицы Бирюзова. Дальше – район шахты Абакумова, Старомихайловка, а там обстрелы не утихают. Соответственно, и квартиры дорого не стоят. В Петровском районе "двушку" можно продать-купить за $7-8 тысяч.

"Очень много сейчас продают комнат в общежитиях по $2-3 тысячи, особенно в Киевском районе. Думаю, сказывается близость линии фронта и эти комнаты продают в расчете на покупку их боевиками, чтобы жить поближе к "месту работы" и не особо тратиться. Четырехкомнатные и пятикомнатные выставляют редко, но зато их часто берут в тихой части Куйбышевского района из-за дешевизны продажи. А Петровский район вообще непопулярен", – делает выводы риелтор.

Все так же, как и три-четыре года назад на продажу до сих пор выставлены элитные квартиры от $100 тысяч до $300 тысяч.