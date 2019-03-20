Житель Мариуполя пытался давить на полицию с помощью порно
Свои действия задержанный объяснил личной неприязнью
В Донецкой области полицейские задержали жителя Мариуполя, который в течение нескольких лет рассылал порноматериалы на страницы сотрудников полиции в социальных сетях. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента внутренней безопасности Нацполиции.
Отмечается, что свои действия мужчина объяснил личным неприязненным отношением к полиции. Стоит отметить, что его адресатами стали более десятка стражей порядка.
О получении порнороликов полицейскими стало известно в ноябре прошлого года, когда в Управление внутренней безопасности поступили первые заявления от сотрудников и было открыто уголовное производство.
"Совместно с работниками киберполиции оперативники Департамента внутренней безопасности провели ряд розыскных мероприятий и собрали достаточно доказательств причастности к указанному преступлению 36-летнего жителя Мариуполя", – говорится в сообщении.
По месту жительства подозреваемого был проведен санкционированный обыск, изъяты компьютерная техника и мобильные телефоны.
По словам мужчины, порноролики он посылал правоохранителям с целью морального давления с 2016 года, потому что имеет негативное отношение ко всем полицейским.
В настоящее время мужчине готовятся сообщить подозрении и подать ходатайство об избрании ему меры пресечения. Ему грозит лишение свободы на срок до семи лет.
Напомним, парень смотрел фильм для взрослых и обнаружил там свою девушку. Кроме того, мы писали, что на вокзале в Вашингтоне на электронном табло транслировалась порнография.
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