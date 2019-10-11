Жителей "Л/ДНР" снова пугают "наступлением" ВСУ

У противника продолжаются проблемы с комплектацией войск, на «службу» забирают даже простых рабочих с предприятий

Военные 93-бригады ВСУ. Фото: facebook.com/93OMBr

На оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей оккупационные администрации пустили слух, что якобы украинская армия готовится активизировать боевые действия. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Командование российско-оккупационных войск усиливает отдельные подразделения "1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ" за счет призванных на сборы резервистов из числа работников местных коммунальных предприятий и организаций.

Кроме того, параллельно подконтрольные оккупантам т.н. "средства массовой информации" активно распространяют ложные и искаженные сообщения о якобы угрозе активизации боевых действий со стороны подразделений Объединенных сил.

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"Таким образом российский оккупационный режим пытается запугать местное население, усилить в обществе антиукраинские настроения и оправдать российскую агрессию против Украины", – сообщает разведка.

А тем временем у врага на оккупированных территориях проблемы. На днях в разведке сообщали, что из-за нехватки боевиков в т.н. "Л/ДНР" начат военный "призыв". Оккупанты готовят собрания с молодежью, где будут проводить добровольно-принудительную паспортизацию.

Как сообщали новости "Сегодня", также стало известно, что боевики набирают в разведку преступников. Противник придумал, как решить проблемы с комплектацией войска, правда, за счет нежелательного контингента.

Смотрите видео боев между ВСУ и оккупантами вблизи Водяного под Мариуполем. Украинские военные плотным огнем накрыли позиции врага:

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