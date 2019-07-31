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Жителей "Л/ДНР" снова заманивают на службу, а боевиков не отпускают

Сегодня, 15:36

У врага проблемы с комплектованием войск и боевиков принудительно удерживают на службе

/ Фото: Сегодня

Жителей "Л/ДНР" снова заманивают на службу, а боевиков не отпускают https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%91%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%91%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8 Донбасс У врага проблемы с комплектованием войск и боевиков принудительно удерживают на службе

Недавно в т.н. "Л/ДНР" отстранили часть российских офицеров, а теперь оккупанты пытаются "залатать дыры" в подразделениях добровольцами среди мирных жителей, усилив пропагандистскую кампанию. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Командование ВС РФ активизировало пропагандистскую кампанию среди населения временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей с целью привлечения к службе в рядах оккупантов.

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В частности, в соединениях и частях "1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ" созданы т.н. "ротационные команды" для проведения агитации и отбора кандидатов в военных комиссариатах оккупационных администраций. Значительно увеличено количество рекламных объявлений о прохождении военной службы на улицах и в общественном транспорте оккупированных населенных пунктов. Во время разъяснительной работы с населением оккупанты уверяют в содействии в оформлении гражданства РФ кандидатам и членам их семей, обеспечении социальных выплат.

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Также, с целью недопущения увеличения текущей неукомплектованности личным составом, командиры соединений и частей российских оккупационных войск принудительно удерживают наемников, желающих освободиться после завершения срока контракта, до выполнения ими условий по поиску замены на занимаемые должности.

Как сообщали новости "Сегодня", из-за проблем с комплектованием личного состава и нежеланием местных жителей воевать за агрессора, в "Л/ДНР" набирают в войска наркоманов и больных СПИДом.

А тем временем на фронте бойцы Объединенных сил продолжают наказывать врага за обстрелы. В результате блестящей операции ВСУ уничтожили артиллерию боевиков. Украинские военные повредили несколько единиц боевой техники и "не самых умных "организмов".

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Донбасс разведка боевики

Источник: Сегодня

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