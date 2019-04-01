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Жители Донбасса выбрали лучшего волонтера Фонда Рината Ахметова

Сегодня, 18:44

Пятый год в ежедневном режиме Фонд помогает мирным жителям, фактически спасает от голода стариков, детей и людей с инвалидностью

Фото: fdu.org.ua
Жители Донбасса выбрали лучшего волонтера Фонда Рината Ахметова //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/231/a54/5ca231a54f2f2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/231/a54/5ca231a54f2f2.jpg Донбасс Пятый год в ежедневном режиме Фонд помогает мирным жителям, фактически спасает от голода стариков, детей и людей с инвалидностью

С первых дней вооруженного конфликта на Донбассе на помощь людям, попавшим в беду, пришел Ринат Ахметов. По его личной инициативе была задействована программа Гуманитарный штаб – самая масштабная гуманитарная миссия в Украине. Пятый год в ежедневном режиме Фонд Рината Ахметова помогает мирным жителям, фактически спасает от голода стариков, детей и людей с инвалидностью. За это время к благородному делу присоединилось 5000 волонтеров. Они доставляют не только еду, они приносят с собою надежду. Поэтому мирные жители Донбасса воспринимают их по-особенному, как советников, помощников и даже друзей.

В этом году Фонд Рината Ахметова решил спросить у людей, которые получают помощь: так кто же лучший волонтер? Опросили жителей 94 населенных пунктов в прифронтовой зоне и вдоль линии соприкосновения, куда сегодня доставляют помощь Рината Ахметова.

Жительница села Лебединское Ольга Нестеренко рассказала, что всех волонтеров знает в лицо, а некоторых и по имени.

"Когда получаем помощь, разговариваем о жизни, делимся новостями. Они спокойные, вежливые, поддержат и делом и словом", – сказала Ольга.

Другая жительница Лебединского, Людмила Завалько также отмечает человеческие качества волонтеров:

"Ребята внимательные, вежливые. Каждый готов ответить на любой вопрос, объяснить, рассказать".

Жители Авдеевки Алена и Иван Маслюк присоединились к команде Фонда, когда в их город прибыла первая колонна с гуманитарной помощью Рината Ахметова.

"Помню, как начинались боевые действия, обстрелы. В глазах людей были растерянность и страх. Никто не знал, где взять еду – и тут пришла машина с продуктами", – вспоминает Алена.

Иван подхватывает:

"Эти наборы выживания прибыли очень вовремя. Не бросил земляков Ринат Леонидович, было важно вместе с продуктами получить и моральную поддержку. Людей было очень много, мы с Аленой решили помочь в выдаче и с тех пор стали волонтерами".

Помогая людям, Алена и Иван сблизились настолько, что решили сыграть свадьбу. Сейчас они ждут ребенка.

"Есть примета, что девочки рождаются к миру. Поэтому ждем девочку", – улыбается Алена.

Но пока конфликт продолжается. Потребность в помощи остается, а значит, продолжает работу и Гуманитарный штаб. Люди выражают свою признательность Алене, Ивану и тысячам других членов команды Фонда Рината Ахметова, выбирая, кто из них достоин звания "Лучший волонтер". Итоги голосования станут известны 10 апреля, когда в Киеве на отчетном мероприятии Фонда Рината Ахметова назовут имя победителя.

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Тег Донбасс, волонтеры, фонд Рината Ахметова, Гуманитарный штаб Рината Ахметова

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