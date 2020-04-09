Жители Донбасса высказались о предоставлении региону особого статуса

Не смотря на то, что на подконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей увеличилось число тех, кто считает Россию стороной конфликта в Украине, жители подконтрольных территорий Луганской области выступают за прямые переговоры с самопровозглашенными "ДНР"/"ЛНР".

А большинство жителей подконтрольных Украине территорий Донецкой и Луганской областей поддерживают предоставление региону особого статуса, а русскому языку – статуса второго государственного. Об этом свидетельствуют результаты регионального исследования Фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива совместно с Центром политической социологии, проведенного с 18 февраля по 2 марта 2020 года.

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По состоянию на февраль 2020 года 60% жителей Донецкой и Луганской областей выступают за внесение изменений в Конституцию Украины по предоставлению русскому языку статуса второго государственного (в ноябре 2018 года этот показатель составлял 57% в Донецкой и 54% в Луганской областях).

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Предоставление региону особого статуса поддерживает 48% жителей Донецкой и 52% Луганской областей (в ноябре 2018 года этот показатель составлял 45% и 41% соответственно). Проведение прямых переговоров с руководством самопровозглашенных "ДНР"/"ЛНР" 50% жителей Донецкой области считают неприемлемым. При этом в Луганской области, наоборот, 71% опрошенных высказались за необходимость проведения таких переговоров.

По словам политического аналитика Фонда "Демократические инициативы" Марии Золкиной, свежий опрос по Донбассу позволяет сформулировать несколько критически важных выводов. Во-первых, нет монолитного представления о том, как должна выглядеть дорога к миру.

"Во-вторых, общественные настроения и по компромиссам, и по отношениям между Украиной и Россией, и о роли РФ в этом конфликте, в Луганской и Донецкой области отличаются. Причем, эти настроения в одной и другой области отличаются именно по особенно чувствительным вопросам. К примеру, Луганская область достаточно лояльна к идее широких компромиссов с РФ. Причем в Донецкой области с конца 2018 года произошла даже определенная радикализация и критические оценки по этим компромиссам стали звучать намного чаще", – объясняет Мария Золкина.

Напомним, в ОПУ сообщили, что во время видеоконференции Трехсторонней контактной группы стороны достигли "принципиальных договоренностей" о списках удерживаемых лиц и дате взаимного освобождения удерживаемых лиц на Донбассе – до Пасхи.

Хотя политолог Владимир Фесенко считает, что коронавирус поставил на паузу переговоры по Донбассу и до осени вряд ли состоятся переговоры лидеров стран нормандского формата.

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