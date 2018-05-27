Жители Донецка: 26 мая 2014 года разделило нашу жизнь на "до" и "после"

Четыре года назад, 26 мая 2014-го, Донецк узнал о войне не из книг и не с экранов телевизоров, а наяву. Как сейчас вспоминают жители оккупированного города, в тот день начался отсчет другой жизни для Донецка. И никто не мог тогда представить, чем все обернется.

"Каждый год вспоминаем. И как самолеты летали над городом, и как чеченцы ехали в аэропорт, а их бабушки крестили православными иконами, как вечером люди рассказывали, что Донецк бомбили, хотя бомбежки не было… Поразительнее всего был тот факт, что многие не восприняли все это серьезно. Как будто игра какая-то компьютерная – раз, и отменил этот день, два – и сохранил жизнь, и ничего как будто не было", – вспоминает дончанин Игорь Ложечников.

Жители районов, прилегающих к аэропорту, не могут забыть, как они, оглохшие от стрельбы возле аэропорта, испуганные и в состоянии транса приехали в центр Донецка, переждать опасный день у родных, увидели, что центр продолжает жить своей размеренной жизнью, а о происходящем узнает только из соцсетей.

"Мы примчались к родне в Ленинский район – с документами в руках, с кошкой и с трясущимися руками. На нас смотрели удивленно, мол, чего это вы испугались? А мы не могли объяснить, насколько это страшно – видеть, как возле твоего дома поудобнее размещается "ополченец" с гранатометом и начинает стрелять, – говорит жительница поселка шахты "Октябрьский рудник" Ольга. – И знаете, с той поры мало что изменилось: пока окраины сидят под обстрелами, в центре города – праздники и танцы-пляски. Вот такая "война".

Дончане называют 26 мая 2014-го как точку отсчета в цепи последующих событий, разорвавших их жизни на "до" и "после".

До – спокойная мирная жизнь, не без проблем, но вполне решаемых. Когда никого не удивляли и не возмущали надписи и документы на украинском языке, трезубцы как государственный символ и многое другое, что "после" было объявлено вражеским понятием.

"После" – введенное боевиками военное положение (которое, как ни странно, не отменило многочисленных праздников, мероприятий, в том числе и детских, дискотек и гуляний в ресторанах), комендантский час, цензура на радио, ТВ И в прессе, ограничения на въезд и выезд из оккупации, "отжим" имущества и бизнеса, постоянные угрозы "МГБ", страх попасть "на подвал" за "шпионаж" и получить срок в 20 лет…

Непомерные цены, крохотные пенсии, отсутствие любой гуманитарной помощи и полный запрет благотворительным организациям, в частности, гуманитарному штабу Рината Ахметова, помогать самым пострадавшим жителям в оккупированном городе… Дикий недобор абитуриентов в вузах, полное отсутствие перспектив у получивших местные дипломы студентов, отток специалистов во всех отраслях… Переселенцы – беженцы в своей стране, вынужденные оставить родные стены и скитаться по стране, которая, как оказалась, не всегда готова им помогать…

"Нигде и никому лучше не стало. Социальный лифт, который делает их бывших полубомжей людей с достатком, работает только если уметь "отжимать" или идти воевать с перспективой стать "грузом-200". Примеров сотни и тысячи. Не хватает врачей, учителей, коммунальщиков, шахтеров. Но при этом упорно рассказываются сказки о процветании! Да если бы мы знали, что так будет… Хотя многие знали и говорили об этом, но им мало кто верил. Все были словно одурманены Россией, грезили о присоединении к ней. Только маленький нюанс – Россию никто не спросил, хочет ли она присоединять к себе кусок шахтерского региона? Вот и получилось, что старики да не очень умные люди пошли на этот зов, как крысы из сказки пошли за волшебной дудочкой. И оказались на дне. Во всех смыслах этого слова!" – говорит переселенец Владимир Юров.

Донецкий аэропорт, который контролировали украинские военнослужащие, 242 дня держал оборону и был мишенью для всех видов оружия, которое использовали боевики. Обстреливая не только аэропорт, но и близлежащие дома, оккупанты изо всех сил создавали видимость того, что по мирным жителям стреляют именно ВСУ.

"Знаете, тогда у многих людей был шок, стресс, многие утратили способность анализировать ситуацию и полагаться на собственные рассуждения. Все слепо верили россказням боевиков. При этом сейчас уже те же люди говорят, что знали, откуда на самом деле прилетает в жилые кварталы, и на карте показывали огневые точки именно боевиков "ДНР". 26 мая 2014 года они попытались вызвать у Донецка страх – и у них получилось. Получилось превратить людей в ничего не понимающую перепуганную толпу. Сейчас, когда угар прошел, наступает тяжелое отрезвление. И ужас – от того, что же тут происходит", – резюмирует дончанин Руслан Загребельный.

Как сообщалось, 26 мая, исполняется четвертая годовщина с начала боев за Донецкий аэропорт – бои между украинскими войсками и пророссийскими террористами шли с 26 мая 2014 года до 21 января 2015 года.

Напомним, жители оккупированного Донецка подводят неутешительные итоги четырехлетнего периода так называемой "ДНР". Кто-то признает свою недальновидность и глупость, помноженные на доверчивость и неспособность анализировать ситуацию.

Ранее мы писали, что события февраля заставили многих жителей оккупированных территорий Донбасса пересмотреть свои дальнейшие планы. Дончане говорят, что последние действия боевиков переполнили чашу терпения. Последней каплей стал то ли реальный, то ли выдуманный указ "главы ДНР" Захарченко о закрытии с 1 марта всех блокпостов так называемой "республики", и как следствие, – запрет выезда с оккупированных территорий.