Жители Донецка: "Боевики нам врут, как дышат"

За четыре года оккупации чего только не было обещано боевиками т.н. "ДНР" жителям захваченных территорий! Процветание и развитие, массовый приход инвесторов и торговые взаимосвязи со всем миром, "московские" зарплаты и пенсии… Все это осталось только в обещаниях для деморализованных войной дончан, и за четыре года этим обещаниям не верят даже оставшиеся приспешники террористов.

Если в 2014-2015 году отсутствие процветания "республики" списывалось на военные действия, то за последние три года интенсивность вооруженного конфликта снизилась и винить войну за то, что обстрелянные и разрушенные окраины города так никто и не удосужился восстановить, уже не с руки.

Впрочем, что там окраины… Взять хотя бы дворец молодежи "Юность" в центре Донецка, который пострадал от обстрелов летом 2014 года. Сколько было клятвенных заверений о его скорейшем восстановлении! Еще в начале 2015 года главари боевиков обещали отремонтировать "Юность", а оккупационные власти даже включили его в "план ремонта на третий квартал 2016 года". В итоге, отремонтировали Донецкий краеведческий музей, расположенный по соседству, а "Юность" по-прежнему треплет ошметками холстов, которыми затянут полуразрушенный фасад. При этом во дворце работают детские кружки и секции…

Не менее центральная Ледовая арена "Дружба", которую боевики переименовали во "дворец спорта", также с 2014 года зияет обгорелым боком после пожара. Так называемый "министр молодежи, спорта и туризма" в конце 2016 года обмолвился, что также будут заложены средства на ремонт "Дружбы", а пока идет техническая экспертиза сооружения на предмет того, что именно повреждено. Судя по всему, экспертиза затягивается, ибо уже 2018-й идет к концу, а "Дружбу" никто и не думает восстанавливать.

Фото: depo.ua

Сгоревший от обстрела Донецкий молодежный центр (бывший ДК Октябрьской революции) также до сих поря является сомнительным "украшением" Калининского района. Разрушенные здания в Киевском и Куйбышевском районе говорят сами за себя. А крыша автостанции "Трудовская", кажется, так и останется навсегда покрыта многочисленными дырами от осколков снарядов после обстрела четырехлетней давности.

"Что касается жилья, то только единицы людей получили какую-то помощь на восстановление, и то – от благотворительных организаций. Жителям района шахты Засядько пришлось своими силами ремонтировать крыши и вставлять окна, вылетевшие после обстрелов. В поселке шахты "Октябрьская" "власти" дали денег покрыть пару крыш рубероидом – все остальное люди покупали и ремонтировали сами", – рассказал житель Донецка Игорь Никаноров.

Обещать – не значить жениться, и обещаниями боевики сыпят не стесняясь – все равно выполнять их никто не собирается.

"Помню, в марте этого года "министр связи" Яценко гордо сообщил, что "на 99% решен вопрос с присвоением нам российского телефонного кода +7". Адепты "Новороссии" ликовали, и никто не задумался ни о технической возможности этого перехода, ни о том, с какой это радости российский код будет действовать на территории востока Украины. В итоге имеем большой "пшик", хотя никто из трезвомыслящих людей в это не верил с самого начала", – отметил Никаноров.

Из обещанного можно вспомнить сборку первого донецкого трамвая (собрали один, обещали десять) и автобуса (на российский "пазик" навертели шильду "Донбасс" и выдали за крупноузловую сборку), запуск завода в Горловке по производству удобрений (завод расположен в опасной по обстрелам зоне, к тому же еще в 2014 году отключен аммиакопровод, без которого производственный процесс не может быть начат в принципе).

Фото из открытых источников

Также еще в 2016 году была обещана глобальная "реформа здравоохранения в республике", однако все, что изменилось с тех пор, как рассказали дончане – увеличились размеры взяток медикам.

"Еще рассказали, что достроят недостроенные дома и раздадут квартиры людям, потерявшим жилье под обстрелами. Никаких строек в Донецке нет, а люди как жили в общежитиях Харцызска, так и живут", – отметила дончанка Марина Жирнова.

Дончане предлагают вспомнить, как несколько лет назад боевики уверяли, что Украина исчезнет с карты мира как государство, давая стране пару месяцев жизни – и все. Как гарантировали "холодомор", а объявление осеннего дефолта Украины жители Донецка считали неплохой ежегодной шуткой от боевиков.

Оккупанты врут обо всем, что только можно, рассказывая в эфире подконтрольных телеканалов и со страниц газет о процветании "республики" и невиданных урожаях зерновых – при этом в документах "ведомств" не раз говорилось, что значительная часть пшеницы погибла. Любимое занятие – сравнивать цены на продукты в Донецке и на подконтрольной Украине территории. Эти выкладки вызывают смех у дончан, которые имеют возможность выезжать за линию разграничения и своими глазами видеть, что сколько стоит.

"Не знаю, откуда они берут свои цифры, но эти сравнения рассчитаны на совсем уж недалеких телезрителей, которые не покидали город с 2014 года", – отмечает Жирнова.

Далеко не все имеют возможность выехать "за границу", ведь обещанное в декабре прошлого года повышение зарплат и пенсий в два раза до конца 2018 года, судя по всему, откладывается. Далеко не у всех есть "шахтерские" и "ведомственные" пенсии, позволяющие старикам не доедать последний кусок – большинство пытается выжить на 3-5 тысяч рублей в месяц (1228–2047 грн).

"Я не буду рассказывать о ценах на продукты и лекарства. Они дорожают не на 5-10 рублей в месяц, а, такое ощущение, что на 50-100 в неделю. До 2017 года мы выкручивались как-то, была гуманитарная помощь Ахметова, цены еще более-менее вразумительные, но сейчас – это просто ад какой-то для всех – и старых и молодых, – говорит пенсионер из Макеевки Григорий Клименко. – Но по телевизору говорят: все отлично, вот-вот перегоним процветающие страны. Господи, они врут как дышат – и не краснеют!"

Фото: "Сегодня"

Еще одна большая афера боевиков – паспорта "ДНР". Их обладателями стали около 200 тысяч человек (по заявлению оккупационных "властей"), при этом если на захваченных территориях с ними еще можно жить, то за пределами "республики" уже начинаются проблемы. Например, попасть в Россию с паспортом "ДНР" можно (через неконтролируемые участки украинско-российской границы), и даже немного проехать вглубь. Затем начинаются проблемы – купить билеты, забронировать отель, открыть платежную карту в банке, оформить кредит по "паспортам ДНР" невозможно. Но какими яркими были обещания о том, что Россия признала документы "ДНР"! Далеко не все и не везде, а о других странах и говорить не приходится.

Обещанное признания дипломов "вузов ДНР и ЛНР" также осталось лишь словами. С печатями бумажки об окончании университетов и институтов на неподконтрольной территории выпускников не хотят брать… даже на неподконтрольной территории, не говоря уж о других городах и странах. Выкручиваются студенты и их родители, сдавая параллельно экзамены (не бесплатно) и получая дипломы российских вузов, которые, впрочем, отличаются от общепринятых российских подобных документов оформлением и номерами.

Ну, и обещанное в самом начале войны "присоединение к России" уже даже не обсуждается, этот вопрос вообще снят с повестки дня. И этот "пшик" боевикам простить не могут даже их сторонники, количество которых с каждым днем стремится к нулю.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" рассказывал, как в оккупированном Донецке появился новый "бизнес" на мелочи.

Также ранее мы писали о том, как в оккупированном Донецке обстоят дела с недвижимостью, а также о том, ездят ли куда-то дончане в период отпусков.