Жители Донецка: "Боевики постоянно кричат о процветании, а люди нищенствуют"

В оккупированных городах Донбасса хорошо знают, что такое обман. Вот уже почти четыре года боевики врут несчастным жителям обо всем, что только можно – об обстрелах, о "процветании", о помощи, даже о равноправии и свободе. При этом дончане покупают на рынках дешевые куриные лапы, чтобы прокормиться, а "элита" проводит свободное время в фешенебельных ресторанах в центре Донецка. Что же касается свободы, то недавно один из владельцев самого дорого ресторана на бульваре Пушкина был арестован без объяснения причин вместе с обслуживающим персоналом. Хотя возможно, так выглядит процветание…

Уставшие от войны дончане говорят, что истинную картину происходящего не видят разве что самые упорные сторонники самопровозглашенных республик. Остальным уже все ясно.

"Взять, к примеру, обстрелы. Жители домов на окраинах, и я в том числе, прекрасно видят, как к домам подъезжают танки или подкатывают какие-то пушки, которые стреляют в сторону украинских позиций. А потом разворачиваются на 180 градусов – и делают пару выстрелов в дома, имитируя ответный огонь. Мы все это видели своими глазами и не раз! А сколько сообщений в соцсетях, например, "наши с Точмаша (завод в Киевском районе Донецка, – Авт.) отстрелялись по "укропам" – а в официальных сводках боевиков говорится, что в это время типа украинские танки стреляли по Путиловке. В итоге – разрушенные дома, люди ранены или убиты. И таких фактов каждый день десятки", – рассказала жительница Киевского района Алина Мендзель.

Обманутыми живут старики и инвалиды, чьи пенсии в 2700 рублей так же далеки от прожиточного минимума, как и от обещаний "властей" о достойных пенсиях и зарплатах. Впрочем, молодым тоже непросто – зарплата в 10 тысяч рублей считается на оккупированных территориях очень хорошей, но и ее редко где платят.

"Постоянно в газетах и на телевидении рассказывают, что у нас подешевели продукты, что дешевая коммуналка, что просто не жизнь, а сказка, – говорит жительница Макеевки Ольга Тынова. – На самом деле все дороже, чем в отчетах. Особенно сейчас, когда дело идет к праздникам, а частных предпринимателей еще и обязали купить и поставить кассовые аппараты. Понятно, что цены полезут вверх, им же надо "отбить" покупки. А насчет того, дешевле или дороже, то тут спорный вопрос. Многие из нас часто ездят на подконтрольные территории и видят, какие там цены. Допустим, мясо почти сравняло в цене. Но по множеству других категорий "там" дешевле и значительно – например, лекарства".

Каждый Новый год, как говорят дончане, они встречают с надеждами на исправление ситуации – и каждый раз в конце декабря с горечью признают – опять обман.

"Честных людей не осталось, всех убрали отсюда. Был у нас один Ахметов, который честно помогал всем, кто нуждался, продуктами, лекарствами – так и ему вход сюда закрыли. Еще и оболгали, мол, просроченную гуманитарную помощь раздавал. Тысячи людей получали – никто и слова не сказал! При мне, сколько раз я был на пунктах выдачи, только благодарили. Потому что все было честно. А сейчас одно вранье! Никому верить нельзя!" – сокрушается горловчанин Николай Еремичев. По словам пенсионера, на оккупированных территориях и речь не идет о помощи инвалидам, глубоко пожилым людям или многодетным семьям.

"Дома обещали восстановить разрушенные – и не восстановили. Люди за свой счет ремонты делают, – рассказывает жительница Админпоселка в Донецке Людмила. – А обещаний за эти годы было миллион: и рейсы с донецкого вокзала на Ростов пустить прямые, и обеспечить себя продуктами самостоятельно, и пенсии-зарплаты поднять, и торговать со всем миром, я уже молчу про "взять Лондон" и "пойти на Киев". Это все, конечно, смешно, если бы не было так грустно".

Обманутые жители оккупированных территорий прозревают с каждым днем все сильнее. Уже распробованы на вкус российские продукты. Уже вернулись обратно из России бывшие беженцы, которым не нашлось ни жилья ни работы, да и отношение местных было далеко от любви к "соотечественникам". Уже снуют по всем рынкам и магазинам бравые "налоговики", накладывающие баснословные штрафы на все что плохо лежит – при этом с экрана рассказывается о расцвете бизнеса. Заводы и шахты режутся на металлолом и вывозятся – однако жителям продолжают втолковывать, что производство достигло высшей точки развития.

"Не знаю, кто верит боевикам – они лгут на каждом шагу. Мы устали от лжи, которую они нам вливают в уши. Мы знаем, как живут люди на подконтрольных территориях, у них есть трудности, но это не голод, не дефолт, не "холодомор". А мы – в войне и нищете, которую нам преподносят как какое-то высочайшее завоевание", – говорит житель Донецка Евгений Коваль.