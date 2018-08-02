Жители Донецка: "Качество ритуальных услуг, особенно для стариков, ужасает"

Жить сейчас в Донецке дорого, а умереть – еще дороже. Как сообщили подконтрольные боевикам интернет-ресурсы, стоимость похорон и подготовки к ним обойдется в копеечку. Мало того – в так называемых "республиках" не выплачивают помощь на погребение.

Стоимость копки могилы на донецких кладбищах составляет 1865 рублей (803 грн) – по расценкам предприятия "Ритуал", которое называет себя "государственным" монополистом ритуальных услуг в ДНР". На сайте "Ритуала" указано, что в эту сумму входят организация захоронения, оформление договора-заказа, оформление свидетельства о захоронении и "выкапывание могилы ручным способом".

Услуги по доставке тела на судебно-медицинскую экспертизу: стоимость катафалка, заправленного газом – 1300 рублей (560 грн), услуги подсобных рабочих – 600 рублей (258 грн).

Также есть услуга "Социальный пакет". Бюджетные похороны с минимальным набором ритуальных товаров обойдутся в 4300 рублей (1852 грн), при этом копка могилы в эту цену не включена.

При этом в "официальных" сообщениях в подконтрольных боевикам СМИ называются другие суммы, например, стоимость "Социального пакета" – 4854 рубля (2091 грн).

Оккупационные власти уверяют, что выплачивают пособие на погребение: пенсионеров – 5000 рублей (2154 грн), других лиц – 4400 рублей (1895 грн). Но дончане опровергают эти сведения.

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"За два года пришлось похоронить родственника и двух друзей. Стоит это все, конечно, дороже, чем в официальных их документах. Все процедуры и ритуалы (без памятников) обходились примерно в 10 тысяч рублей, не считая организации поминок. На памятники ушло где-то 20-25 тысяч рублей (8618-10772 грн) каждый. На все обращения за помощью в погребении семьям отвечали в "пенсионном фонде" и соцстрахе – нет денег, – рассказал житель Донецка Юрий Андросов. – При этом качество услуг так себе: гробы для стариков сколочены на скорую руку, обивка кривая, на табличках часто допускаются ошибки в именах или датах. К тому же приходится давать взятки смотрителям кладбищ, особенно закрытых для свежих захоронений. И дело не в выбивании хорошего места для могилы, а чтобы произвели дозахоронение. У моих знакомых есть место на кладбище под три могилы. Одно место уже занято, и пришлось дать тысяч рублей смотрителю, чтобы он разрешил дозахоронить на законном месте, в оставшихся двух. Скандал был ужасный".

Дончанка Елена Матвеева похоронила семью одиноких стариков-соседей.

"Где их дети – неизвестно уже несколько лет. Старики доживали в Донецке на крошечные пенсии бывших колхозников. Спасались чем Бог подаст и гуманитарной помощью – я для них получала гуманитарку на "Донбасс Арене", они пряники особенно любили. Болели они очень, а на лекарства денег было мало. Вот и угасли почти за одну неделю оба. Мы с соседями скинулись по рублю, ходили и в пенсионный фонд, и в собес – мол, помогите похоронить. На нас смотрели как на идиотов. Относились везде гадко, словно это не наши земляки, наши люди – а какая-то ветошь. Только копачи на кладбище нас поняли, помогали во всем и денег не взяли. А другие требовали тысячи, хотя откуда у нас такие деньги? Как вспомню – плакать хочется…"

Напомним, ранее мы писали о том, как в оккупированном Донецке обстоят дела с недвижимостью, а также о том, ездят ли куда-то дончане в период отпусков.

Также сообщалось, что боевики изо всех сил пытаются приукрасить неприглядную картину нищеты и бесправия, поэтому вместо ремонта дорог и жилья высаживают цветочки в отдаленных районах.