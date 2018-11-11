ФОТОФАКТ. Жители Донецка пришли на "выборы" ради беспроигрышных лотерей и дешевых продуктов

Людей на так называемые избирательные участки зазывают аниматоры в костюмах зверушек

В оккупированном Донецке стартовали так называемые выборы "глав и депутатов парламентов" так называемой "ДНР". "Избирательные участки" открылись в 7 утра по киевскому времени. "СМИ" боевиков рассказывают о "хорошей явке" избирателей. Но, как сообщили "Сегодня" жители Донецка, на самом деле людей очень немного и большинство пришли для того, чтобы купить дешевые овощи, выставленные на продажу на ярмарках возле "избирательных участков".

К примеру, возле Донецкого национального медицинского университета по состоянию на 9 часов утра немногочисленных избирателей встречали аниматоры в костюме кукол.

А рядом на ярмарке продавали дешевые овощи и фрукты – по цене 6-7 рублей вместо обычных 20-25 рублей.

Кроме того, заманивали избирателей беспроигрышным лотереями, мастер-классами по оригами. А также обещали провести массовый детский флешмоб.

Напомним, Министерство временно оккупированных территорий призвало граждан Украины, которые вынужденно находятся в оккупации, не принимать участия в псевдовыборах.

Кроме того, Постоянный совет Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в понедельник,12 ноября, рассмотрит вопрос т.н. "выборов" на оккупированном Россией Донбассе.