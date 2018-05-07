Жители Донецка: "Старики живут в нищете, а их внуки кричат "Можем повторить!"

К абсурдности жизни под "крылом" у оккупантов привыкнуть очень трудно, да и не хочется – говорят дончане

В понедельник, 7 мая, в Донецке в четвертый раз будут перекрыты центральные улицы города для репетиции "парада Победы", который боевики устроят 9 мая. Дончане не понимают, зачем четырежды репетировать проход техники и создавать неудобства жителям города.

"Перекроют с 6 утра до часу дня самый центр, где транспортные развязки, где пересаживаются с одного маршрута на другой. Значит, будут опоздания на работу и люди по жаре будут пешком идти", – рассказал житель города Вячеслав Куркин. Отметим, что в воскресенье днем температура воздуха в Донецке достигала +29 градусов.

К абсурдности жизни под "крылом" у оккупантов привыкнуть очень трудно, да и не хочется – говорят дончане. Они все еще стараются удержать в памяти прошлую, довоенную жизнь. Например, поэтому и называют "отжатые" и переименованные супермаркеты старыми названиями, говорят "Донецкая область" вместо "ДНР" и по-прежнему называются областными, а не республиканскими больницы, библиотеки, управления, соревнования…

"Уже не раз и не два мы в разговорах с приверженцами самопровозглашенных "республик" задавали вопросы: как сочетаются, например, наклейки "Спасибо деду за Победу!" и немецкие авто, на которых это налеплено? Как имперский триколор – российский флаг – теперь изображается рядом с солдатом Красной Армии, коммунистом или комсомольцем, явно не сторонником царизма-империализма? Как звезда Героя на груди соседствует с георгиевским крестом у местных "ряженых"? Зачем детей на 9 Мая вдруг начали одевать в военную форму – ведь раньше такого не было? Что это за страсть к войне, ее почитание и даже какая-то любовь? Если уж воссоздавать образы солдат, то до конца – не только гимнастерки и погоны, но и протезы не забудьте, шрамы, увечья... Но в Донецке некоторые заигрались в войнушку и видят в ней не беду и смерть тысяч людей, а клоунаду, заработок, идеологическую иглу, на которой сидят голодные, безработные, все потерявшие сторонники квази-образований", – рассказал коренной житель Донецка Анатолий Крюченко.

Превращение Дня Победы в бал-маскарад не убрало проблему, которая не решается прохождением военной техники и маршами. Старики в "республиках" – даже оставшиеся в живых ветераны – большей частью живут в недостойных условиях. Их дома – это полузаваленные домишки или крохотные квартирки, не видевшие ремонта десятилетиями. Их борьба за жизнь – это груды лекарств и зачастую – невозможность себя обслужить самостоятельно. Хорошо, если есть дети и внуки. Об одиноких стариках не принято вспоминать и говорить.

"На Путиловке (Киевский район Донецка, близкий к зоне военных действий) в 2014 году был случай – бабушка умерла от голода. Лежачая была. Все уехали из ее дома, с ее площадки, а соседи сверху и снизу и не знали, что в той квартире кто-то остался. Как-то так получилось, что несколько дней она пролежала сама, а когда уже спохватились, было поздно. Продуктов вообще не было у нее никаких. Очень дикая ситуация, и знаю, что не единственная, – поделилась жительница района Евгения Александровна.

Никаких льготных и бесплатных лекарств пожилые жители Донецка не получают (скидку в 3% в аптеках вряд ли можно считать существенной помощью). Никаких волонтерских групп, подвоза воды и продуктов, организации поездок к докторам или на прогулку.

"Когда были волонтеры Ахметова, они привозили таким старикам продукты. Моя соседка получала, ей за 90 лет было, и она еле-еле передвигалась. Когда привозили ей продукты, она худо-бедно, но что-то там из них пекла. А когда в том году перестали привозить, все ждала-ждала, ну и умерла, не дождавшись. Не от голода, а от старости, тоски. Знаете, какими брошенными они себя сейчас чувствуют?" – рассказывает дончанин Александр.

Вместо реальной помощи пожилым, и тем более ветеранам, – шоу ряженых, вместо продуктов и лекарств – наклейки на подъезды "Поздравляем с 9 Мая!" За пустым славословием боевиков о победах прошлых и будущих – судьбы победителей, вынужденных доживать свой век в нищете, но под крики внуков "Можем повторить!"

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