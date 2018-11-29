Жители Донецка: "У сторонников "ДНР" то ли патологическая тупость, то ли жадность"

Несмотря на постоянные декларации оккупантов Донбасса о разрыве всех связей с Украиной, в действительности разрыва нет и не предвидится – начиная от мелочей вроде книг и продуктов и заканчивая документами и собственно гражданством – все это тесно связывает дончан со своим государством, как бы ни пытались переубедить их адепты "русского мира".

Продукты и лекарства

За четыре года дончане укрепляются в убеждении, что российские продукты далеко не всегда соответствуют стандартам качества. Поэтому в Донецке можно найти в продаже товары украинских производителей – от соков, консервов и круп до книг, одежды и обуви. Фраза "российское не надо, дайте украинское!" по–прежнему часто слышна на рынках и в магазинах.

"Все так же к нам завозят то, что можно назвать "третий сорт не брак". Рыба в заморозке вообще стала "символом" русской торговли – после оттаивания с одного кило теряется грамм 600 воды. Все так же сыры, колбасы, кондитерские изделия привозятся "из Украины". То, что стоит в магазинах, не знаю, как оно туда попадает, но мы берем украинские соусы и консервированные овощи все время", – заявила жительница Донецка Мария Коваль.

Она признала, что украинские продукты стоят дороже и иногда их покупка бьет по карману.

"Старики, например, не могут себе их позволить, хотя раньше, когда они получали ахметовскую гуманитарку, могли сэкономить свои пенсионные копеечки и купить себе что-то вкусное и качественное. Сейчас, увы, нет", – добавила женщина.

С лекарствами дела обстоят не лучше. Сами врачи, выписывая медикаменты, предлагают по возможности купить лекарство в Украине, отмечая, что российские аналоги скорее всего могут оказаться подделкой.

"Поэтому на все предложения местных врачей вакцинировать ребенка я отвечаю отказом. Все прививки мы сделали на той стороне, ни на одну не было аллергических реакций. А то, что от местной вакцины детям становится плохо, рассказы слышала не раз", – заявила она.

Документы

Даже у самого активного сторонника так называемой "ДНР" в потайном месте хранится паспорт гражданина Украины. Для детей, рожденным начиная с середины 2014 года на оккупированных территориях, родители правдами и неправдами получают украинское свидетельство о рождении.

Новые паспорта, доверенности, сделки по недвижимости, социальные пособия – все это стараются оформить по украинскому законодательству.

"Адепты "великой дээнэрии" говорят, что намерены таким вот образом разрушить экономику Украины, выкачивая из ее бюджета деньги по максимуму. То ли это патологическая тупость, то ли не менее патологическая жадность – не знаю. Но они сами не верят в свои "республики", и это видно невооруженным глазом. А Украина закладывает в свой бюджет деньги на законные выплаты дончанам (как и всем другим жителям страны) на год вперед, так что они вряд ли что-то подорвут своей пенсией", – уверен дончанин Станислав Бриленко.

Также он отметил, что действия боевиков привели еще и к обратному эффекту.

"Многие пенсионеры с подконтрольных территорий едут и оформляют себе "социальную помощь" (пенсию) от "ДНР" как переселенцы. Это не секрет, и бюрократической волокиты там столько же, сколько и везде. Но вот эти "пенсии" как раз удачно бьют по карману оккупантов, но сделать они ничего не могут", – добавил он.

Дончане удивляются: даже за более чем четыре года такой жизни все еще находятся люди, которые задаются вопросом, например, можно ли проехать из Донецка в Мариуполь, если в украинском паспорте стоит штамп "ДНР" о браке или разводе? Примут ли украинские пограничники доверенность на ребенка, выданную оккупантами?

"Украина признает наши документы!" – утверждают пособники оккупантов, намекая на выписки из роддомов, по которым выписываются украинские свидетельства о рождении детей. Однако по этим бумажкам устанавливается только факт рождения – и ничего более.

Образование

Обучение в школах проходит не только по российским учебникам, но и по украинским, изданным еще до войны. И речь не только об учебниках украинского языка или литературы. По остальным предметам многие учителя предпочитают работать именно по украинским учебникам.

"Когда нам в 2015 году дали российские учебники, мы сначала обрадовались, потому что к украинским были претензии по содержанию и системе учебного материала. Но очень скоро поняли, что российские не дотягивают по уровню даваемых знаний до украинских. И теперь школах учителя часто задают задания ученикам по украинским учебникам, оттуда же берут темы. Украинские более наполнены информацией, более системны в подаче материала. В общем, приходится помучиться со старыми и новыми учебниками", – говорит дончанка Елена Швыдко.

Деньги

С сентября 2015 года денежной единицей на оккупированных территориях стал российский рубль. Но это вовсе не означает, что украинская гривня бесследно исчезла. При наличии хоть каких-то сбережений дончане зачастую предпочитают их хранить в гривне.

"Никогда бы не подумала, что гривня станет каким-то эквивалентом доллара. Но собирать доллары нам не под силу – не те доходы, а вот в гривне можно. Когда накапливается сумма – что-то покупаем на подконтрольной территории, например, детскую коляску и манеж. Нам это обошлось гораздо дешевле, чем здесь, в рублях. Так что это такая вот себе "валюта" для сбережений", – объяснила жительница Макеевки Лариса.

Женщина добавила, что в донецких и макеевских обменниках гривня водится редко.

Телевидение

Несмотря на то что с 2014 года на оккупированных территориях отключены украинские телеканалы, дончане с улыбкой говорят, что недостатка в новостях об Украине у них нет.

"Местные, так сказать, журналисты на местных каналах практически все время рассказывают о том, как в Украине плохо живется. Об этом же практически все время говорят и на российских каналах. Конечно, ведущие упражняются в острословии (получается плохо), в сарказме и иронии (получается еще хуже) на тему Украины, не говоря уже о натуральных сплетнях и новостях в стиле "сами придумали". Но на этом фоне ярче и лучше видно, насколько они убогие и жалкие эти "фейкометчики". Особенно приятно, когда их враки разоблачают сами "русскомирцы" – у них такие разочарованные лица становятся и в глазах недоумение. Типа, неужто нам соврали? А может, и раньше врали? И начинается ломка в мозгах. Ну, для них полезно", – с иронией поделился своими впечатлениями дончанин Андрей Рябченко.

Стоит отметить, что в последнее время на всех радиоволнах, доступных в Донецке, звучит одна украинская песня. В том числе – и в маршрутках. Дончане рассказали, что в эти минуты водители незаметно делают радио чуть-чуть громче. И никто из пассажиров никогда не был против.

Напомним, ранее мы писали о том, что жители Донецка восприняли введение военного положения на подконтрольных Украине территориях без паники, но с волнением.

Дончане боятся новых неприятностей, связанных со снабжением оккупированной части региона, въездом и выездом на подконтрольную территорию, принудительной мобилизации в "армию" боевиков.