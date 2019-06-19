Жители ОРДЛО мучаются в очередях на КПВВ: опубликовано видео

Из-за сильной жары возрастает опасность инфарктов и инсультов

Фото: Вчасно.

Огромные очереди из автомобилей выстроились на пунктах пропуска из ОРДЛО на подконтрольную украинскую территорию.

Люди часами вынуждены ждать своей очереди на проезд. О чем они сообщают в соцсетях, выкладывая фото и видео очередей.

По словам очевидцев, объяснить такую ситуацию объективными причинами невозможно, так как никаких препятствий для нормального обслуживания людей нет, пишет Восточный вариант. Со стороны Украины на въезд в ОРДЛО очередей практически нет, и только члены группировки "ДНР" создают задержку.

Люди утверждают, что у боевиков "ДНР" есть установка пропускать не более 5-6 машин за час. Из-за этого остальные вынуждены ожидать своей очереди на 35-ти градусной жаре, под палящим солнцем.

"На "дыровском" кпвв Еленовка, уже больше недели лютый ад с проездом. Запускают всего по 6 машин. Очереди почти до края Еленовки", – пишут в социальных сетях жители ОРДЛО.

В отчаянии люди создают в сети онлайн-петиции с обращением к главарю "ДНР" Пушилину с просьбой разобраться с очередями.

"Наведите порядок! Украина пропускает быстрее чем ДНР раза в три! Там есть оборудованные навесы, туалеты, вода, медпункты!! С нашей стороны отношение к людям безобразное!!!

Это издевательство, держать людей на такой жаре на КПП ДНР по много часов, а потом люди проходят украинский КПВВ за несколько минут. Сами позорите имя ДНР перед своими же людьми!" - жалуются люди в комментариях.

Номинальный лидер незаконных формирований "ДНР" Денис Пушилин еще в декабре 2018 года признавал, что блокпосты ДНР работают очень плохо и обещал решить проблему к весне 2019. Однако, свои обещания так и не выполнил.

В социальных сетях жители неподконтрольной территории отмечают, что из-за сильной жары в очередях наверняка возрастет количество инфарктов и инсультов.

Как сообщалось, США считают, что Россия должна освободить военнопленных украинских моряков, что станет сигналом к урегулированию конфликта.

Об этом заявил во время доклада на слушаниях в Подкомитете Сената по международным отношениям, которые были посвящены украинско-российскому кризису, спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.

Также мы сообщали, что боевики не прекращают обстрелы на Донбассе.

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