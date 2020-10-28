Жители сгоревших сел Луганской области пытаются восстановить их до наступления холодов (видео)

Погорельцам Луганской области не остается ничего, кроме как своими силами пытаться восстановить свои жилища до наступления холодов. Полторы тысячи семей остались без крыши над головой из-за лесных пожаров, которые вспыхнули месяц назад и стали самыми страшными в истории Луганщины. Как возвращается жизнь в сожженные районы, смотрите в сюжете новостей "Сегодня".
Вороново – одно из трех десятков сел, которые сгорели в масштабном пожаре, огонь которого не могли обуздать больше недели. Погибло 11 человек, 568 домов полностью уничтожены. На улице с красивым названием Солнечная в Вороново целым остался только один дом. Сотни людей оказались на улице. Кого-то приютили родственники, остальных расселили во временных убежищах. Они имеют право на обещанную государством помощь – 300 тысяч гривен.
Но погорельцы сомневается, что этих денег хватит на покупку жилья, ведь после пожара цены на недвижимость взлетели.
"В Боровское я поехал, и уже договорился о цене в четыре тысячи долларов за дом. А потом, после того как погорели, продавец отказался продавать. Загнули цену, хотят 13-17 тысяч баксов дом!", – рассказывает Михаил Индиченко.
На пожарищах в поселке Сиротино кипит работа. Владельцы расчищают пепелища и пытаются до первых морозов хоть что-то восстановить. Пока за свой счет и из того, что есть под руками.
От дома, в котором Сергей Попов прожил всю жизнь, и который возвел еще его дед, осталась только одна стена. Семья живет в соседнем Северодонецке. Сергей очень рассчитывает на помощь государства. Но, говорит, деньги получит не скоро – сначала придется правильно оформить все бумаги на дом. Переезжать куда-нибудь даже не планирует:
"Как где-то покупать дом, я не представляю. Я здесь вырос. И где-то еще жить я бы ни хотел. Буду восстанавливать".
Напомним, ранее сообщалось о том, что чиновников ГСЧС подозревают в халатности. что привела к тяжелым последствиям (гибели людей, уничтожению сооружений, домов и леса) в результате недавних масштабных пожаров в Луганской области.
Кроме того, ранее появилось видео, на котором отчетливо видно, как боевики поджигают сухую траву и провоцируют пожар.
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