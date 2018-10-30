Жители Сватово третий год не могут восстановить дома, пострадавшие от пожара на военных складах
Пожар на складах с вооружением неподалеку от Сватово начался около 19:30 29 октября 2015 года на площади около 300х300 м
Город Сватово, который три года назад пострадал от взрывов на военных складах, до сих пор полностью не восстановили: не все дома отремонтировали, и не все жители получили компенсацию за разрушенное жилье.
Напомним, пожар на складах с вооружением неподалеку от Сватово начался около 19:30 29 октября 2015 года на площади около 300х300 м. На складах хранилось почти 3,5 тыс. тонн боеприпасов.
Пожар был ликвидирован через сутки. Однако затем периодически возникали очаги возгорания и взрывы.
В результате чрезвычайного события погибли четыре человека: трое военнослужащих и местная жительница. Также несколько человек получили ранения.
Позже военный прокурор, замгенпрокурора Анатолий Матиос сообщил, что причиной пожара стала халатность должностных лиц, в частности, начальника этого склада.
Он сообщил, что за неделю до взрыва единственная пожарная машина, которая должна была быть на подобного рода складах, была перемещена в другое место.
Ранее мы писали, как выглядит превращенное в руины Сватово: неразорвавшиеся снаряды и охрана.
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