Жители Затоки перекрыли дорогу с акцией против застройки пляжа

В Затоке люди вышли протестовать против масштабной застройки пляжной зоны

Жители Затоки вышли на акцию против застройки пляжей. Фото: УСИ.

Жители Затоки перекрыли дорогу с акцией против застройки пляжа Дана Митанова //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/05c/d08/5c605cd08abdc.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/05c/d08/5c605cd08abdc.jpg 2019-02-10T19:38:00+02:00 Донбасс В Затоке люди вышли протестовать против масштабной застройки пляжной зоны

Жители Затоки 9 февраля вышли на акцию против застройки пляжа в районе железнодорожной станции "Морская".

Участники протеста утверждают, что прибрежную территорию заняли незаконно, и это не единственный подобный случай в курортном поселке. Начало строительства на этом участке стало последней каплей.

"Люди увидели, что у них забирают 100-метровую зону пляжа", – рассказала журналистам "Сегодня" представитель инициативной группы Затоки по имени Алена.

Также она пояснила, что территорию продали без аукциона – еще в 2016-м году местные депутаты вынесли тайное решение, а в феврале там начались работы.

Протестующие перекрывали дорогу, которая ведет на Белгород-Днестровский, на нерегулируемом пешеходном переходе три раза по 30 минут. По подсчетам инициаторов акции, протестовать пришли до 200 человек. Пока одни перекрывали дорогу, другие повалили временные ограждения вокруг стройплощадок на пляже.

"Мы обращались к местным властям, но они не хотят идти на контакт", – рассказала Алена.

Теперь в планах жителей – организовать круглый стол со всеми ответственными за застройку чиновниками, чтобы те предоставили необходимые документы для ознакомления.

Напомним, ранее мы сообщали, что на выезде из Броваров, возле КПП Быковня была перекрыта трасса из-за акции протеста. Местные жители протестовали против коррупции в правоохранительных органах.

А перед этим в Киеве на Осокорках акция против застройки закончилась стычками с полицией. Копы задержали около 40 протестующих. Участники, которые во время акции протеста пытались снести забор вокруг строительной площадки, выступают против застройки, поскольку считают ее незаконной.

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АВТОР: Дана Митанова Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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