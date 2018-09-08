Жительница Луганской области прятала дома гранатомет

Сегодня, 13:31

Изъятый гранатомет полиция направила на экспертизу

Фото: Полиция Луганской области
Фото: Полиция Луганской области

Жительница села в Луганской области хранила у себя дома в хозяйственной постройке гранатомет. Об этом сообщает пресс-служба полиции в Луганской области.

"В ходе проведения общегосударственной операции "Оружие и взрывчатка", во время санкционированного обыска по месту жительства 45-летней жительницы села Пивневое Кременского района, в хозяйственной постройке, Кременского отдела полиции обнаружили и изъяли мешок с гранатометом", – говорится в сообщении.

Полиция изъяла гранатомет и направила его на экспертизу. Правоохранители выясняют откуда и для чего женщине смертоносный предмет. 

Данный факт полиция внесла в ЕРДР и квалифицировала по ст. 263 УК Украины "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".

Также сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией обнаружили тайник с оружием и боеприпасами в Днепропетровской области. Обнаруженные средства поражения направлены на криминалистическую экспертизу.

Ранее в Приморском районе Мариуполя правоохранители нашли тайник с оружием, принадлежащий пророссийским боевикам. Полицейские обнаружили 8 автоматов, гранатомет с 3 выстрелами к нему и около тысячи патронов. Кроме того, в салоне были спрятаны георгиевские ленты и камуфляж с пятнами крови.

Напомним, сообщалось, что в Светлодарске правоохранители Объединенных сил обнаружили тайник с боеприпасами. Также были найдены флаг так называемой "ДНР" и георгиевские ленты.
оружие, луганск, полиция, правоохранители, гранатомет

Вы сейчас просматриваете новость "Жительница Луганской области прятала дома гранатомет". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Днепр

В Днепропетровской области СБУ обнаружила тайник с противотанковыми гранатометами

Сегодня, 02:04

Обнаруженные средства поражения направлены на криминалистическую экспертизу

Запад

На месте происшествия. Фото: facebook

Гранатомет, найденный на стадионе в Закарпатье, был нацелен на ресторан

17 Июля, 17:01

Когда конструкцию разобрали саперы, там нашли мощнейший самодельный снаряд, звук от взрыва которого слышно на семь километров
Загрузка...

Запад

На место происшествия сразу выехали следственно-оперативная группа. Фото: Нацполиция

На стадионе Закарпатья оставили гранатомет

17 Июля, 15:33

Полиция устанавливает происхождение оружия и при каких обстоятельствах оно попало на стадион

Днепр

Фото: пресс-служба Нацполиции

В центре Днепра у мужчины на остановке изъяли гранатомет

10 Июля, 11:51

Копы обратили внимание на мужчину из-за его курения на остановке
Загрузка...