Жительница Луганской области прятала дома гранатомет
Изъятый гранатомет полиция направила на экспертизу
Жительница села в Луганской области хранила у себя дома в хозяйственной постройке гранатомет. Об этом сообщает пресс-служба полиции в Луганской области.
"В ходе проведения общегосударственной операции "Оружие и взрывчатка", во время санкционированного обыска по месту жительства 45-летней жительницы села Пивневое Кременского района, в хозяйственной постройке, Кременского отдела полиции обнаружили и изъяли мешок с гранатометом", – говорится в сообщении.
Полиция изъяла гранатомет и направила его на экспертизу. Правоохранители выясняют откуда и для чего женщине смертоносный предмет.
Данный факт полиция внесла в ЕРДР и квалифицировала по ст. 263 УК Украины "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".
Также сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией обнаружили тайник с оружием и боеприпасами в Днепропетровской области. Обнаруженные средства поражения направлены на криминалистическую экспертизу.
Ранее в Приморском районе Мариуполя правоохранители нашли тайник с оружием, принадлежащий пророссийским боевикам. Полицейские обнаружили 8 автоматов, гранатомет с 3 выстрелами к нему и около тысячи патронов. Кроме того, в салоне были спрятаны георгиевские ленты и камуфляж с пятнами крови.
Напомним, сообщалось, что в Светлодарске правоохранители Объединенных сил обнаружили тайник с боеприпасами. Также были найдены флаг так называемой "ДНР" и георгиевские ленты.
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