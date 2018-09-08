Жительница Луганской области прятала дома гранатомет

Жительница села в Луганской области хранила у себя дома в хозяйственной постройке гранатомет. Об этом сообщает пресс-служба полиции в Луганской области.

"В ходе проведения общегосударственной операции "Оружие и взрывчатка", во время санкционированного обыска по месту жительства 45-летней жительницы села Пивневое Кременского района, в хозяйственной постройке, Кременского отдела полиции обнаружили и изъяли мешок с гранатометом", – говорится в сообщении.

Полиция изъяла гранатомет и направила его на экспертизу. Правоохранители выясняют откуда и для чего женщине смертоносный предмет.

Данный факт полиция внесла в ЕРДР и квалифицировала по ст. 263 УК Украины "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".

Также сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией обнаружили тайник с оружием и боеприпасами в Днепропетровской области. Обнаруженные средства поражения направлены на криминалистическую экспертизу.

Ранее в Приморском районе Мариуполя правоохранители нашли тайник с оружием, принадлежащий пророссийским боевикам. Полицейские обнаружили 8 автоматов, гранатомет с 3 выстрелами к нему и около тысячи патронов. Кроме того, в салоне были спрятаны георгиевские ленты и камуфляж с пятнами крови.

Напомним, сообщалось, что в Светлодарске правоохранители Объединенных сил обнаружили тайник с боеприпасами. Также были найдены флаг так называемой "ДНР" и георгиевские ленты.