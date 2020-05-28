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Жителя Кривого Рога, который воевал за и против ВСУ, посадили на 6,5 года

28 мая, 15:24

Руслан Ровик Руслан Ровик

Суд учел раскаяние подсудимого, помощь следствию и его попытки искупить вину

В Донецкой области суд Мариуполя вынес приговор уроженцу Кривого Рога, который принимал участие в боевых действиях как против Вооруженных сил Украины, так и против боевиков.

Как сообщили в областной прокуратуре, суд учел смягчающие обстоятельства, раскаяние подсудимого и его помощь следствию и приговорил его к шести с половиной годам тюрьмы.

"Суд установил, что в июле 2014 года уроженец Кривого Рога по собственному желанию вступил в ряды одного из незаконных вооруженных формирований РФ и до апреля 2015 года воевал против подразделений Вооруженных сил Украины на территории Донецкой и Луганской областей", - говорится в сообщении.

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Как выяснилось, подсудимый участвовал в боях против ВСУ в районе Миусинска, Дебальцева, Фащевки и в Старобешевском районе.

Весной 2016 года мужчина изменил свои политические предпочтения и, пытаясь искупить вину, ушел от боевиков, вступил в ряды одного из подразделений ВСУ и на протяжении года принимал участие в вооруженных противостояниях с бывшими "побратимами".

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Стоит отметить, что ему грозило лишение свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что по всему миру продолжаются суды над боевиками "иностранного легиона", которые воевали на Донбассе против Вооруженных сил Украины – ранее стало известно о суде над белорусом, а позже вынесли приговор гражданину Казахстана.

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Как выяснилось, с 2014 года 38-летний казах Евгений Щербак воевал за боевиков "ДНР" в составе батальона "Спарта" и, в частности, принимал участие в боях за Широкино и Дебальцево.

Также мы писали, что в Чехии завершился процесс над воевавшим на стороне оккупантов Эриком Эшту – его признали виновным в подготовке к террористическому акту и приговорили к трем годам лишения свободы условно с отсрочкой на четыре года.

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Донбасс приговор ВСУ Кривой Рог боевик

Источник: Сегодня

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