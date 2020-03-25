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Жителя Луганской области мог заразить коронавирусом нардеп: неожиданные детали

25 марта, 19:14

Руслан Ровик

Медики выяснили, что заболевший контактировал с инфицированным народным депутатом

Житель Луганской области, инфицированный коронавирусом, мог заразиться, общаясь с народным депутатом, у которого был подтвержден COVID-19.

Как сообщил глава областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай, пик болезни мужчины уже минул, температура тела немного выше 37 градусов, а врачи отметили позитивную динамику, сообщает "Радио Свобода".

"Человек контактировал с народным депутатом, который ранее был признан как носитель коронавируса", - заявил он, не называя имени политика.

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Позже журналисты hromadske сообщили, что зараженный – общественный деятель и бизнесмен из Рубежного Александр Романовский, глава Луганского областного отделения партии "Батькивщина".

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Источник из его окружения сообщил, что тот находится в изоляции с 19 марта. Первый тест на коронавирус показал отрицательный результат, а позже пришли результаты повторного теста, и они были положительными.

Напомним, что по состоянию на утро 25 марта в Украине официально подтверждено 113 случаев коронавируса, четыре человека умерли.

В связи с увеличением случаев инфицирования COVID-19 Кабмин ввел режим чрезвычайной ситуации по всей Украине. Одновременно с введением режима ЧС в Украине до 24 апреля продлили карантин.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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