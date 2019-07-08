Жителям Донбасса забивают головы пропагандой: оккупанты пошли на новый обман

А тем временем стало известно, зачем на самом деле боевикам нужен российский паспорт

Фото: Сегодня

Россия продолжает распространять фейки на Донбассе. Оккупанты взялись "обрабатывать" жителей оккупированных территорий пропагандой о мирном урегулировании конфликта, но на условиях России. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Российские оккупационные администрации на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях активизировали проведение информационно-пропагандистских мероприятий по навязыванию местному населению убеждение в возможности мирного урегулирования ситуации только на условиях руководства РФ.

В то же время для усиления воздействия на личный состав и оправдания инициирования боевых действий российское оккупационное командование распространяет слухи об угрозе захвата в ближайшее время Объединенными силами новых территорий в т.н. "серой зоне".

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Вместе с тем, по информации разведки, среди личного состава соединений и частей "1 и 2 АК ВС РФ" стремительно растет количество лиц, которые намерены после получения российских паспортов досрочно уволиться с "контрактной службы" и выехать для трудоустройства за пределы ОРДЛО.

А тем временем агрессор продолжает создавать проблемы людям. Как сообщали новости "Сегодня", на Донбассе боевики во время учений обстреляли мирных жителей. Как оказалось, враг опасен не только на передовой для украинской армии, но и даже в тылу для мирных жителей.

Смотрите также видео, как ВСУ разнесли два "гнезда" боевиков, ударив по их позициям противотанковыми ракетами:

Видео: Facebook

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