Жителям "Л/ДНР" ограничат выезд в Россию: стала известна причина

/ Фото: AFP

Оккупационные администрации намерены ограничить выезд в Россию жителей призывного возраста. Мужчины, которых можно привлечь в войска, массово сбегают в Россию. Об это сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

На временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях требуют от руководителей местных предприятий и учреждений срочно предоставить уточненные списки работников.

"Основная причина – необходимость определения мобилизационного резерва в связи с оттоком человеческого ресурса на территорию РФ после получения российского гражданства. Отсутствие необходимого количества резервистов создало у оккупантов предпосылки к срыву запланированных учебных сборов в первом квартале 2020 года на базе соединений и частей "1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ", – сообщает разведка.

Реклама

Так, для недопущения дальнейшего оттока потенциальных призывников российской оккупационной властью предусматриваются дополнительные ограничения для выезда граждан призывного возраста на территорию России.

В тренде Спасатели предупредили об опасности схода лавин в Карпатах

Как сообщали новости "Сегодня", в "Л/ДНР" оккупанты заставляют боевиков брать паспорта РФ. А чтобы предотвратить дезертирство недовольных, у них забирают паспорта, нередко доходит до насилия и запугивания.

А тем временем на передовой снова горячо. 11 февраля боевики ударили из запрещенного оружия. Всего было зафиксировано пять обстрелов позиций украинской армии.

Смотрите также в сюжете, как обустраивают полевые лагеря ВСУ:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама