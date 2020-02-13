Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,5
26,72

Жителям "Л/ДНР" ограничат выезд в Россию: стала известна причина

13 февраля, 05:17

Оккупанты срочно уточняют списки работников предприятий

/ Фото: AFP

Оккупационные администрации намерены ограничить выезд в Россию жителей призывного возраста. Мужчины, которых можно привлечь в войска, массово сбегают в Россию. Об это сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

На временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях требуют от руководителей местных предприятий и учреждений срочно предоставить уточненные списки работников.

"Основная причина – необходимость определения мобилизационного резерва в связи с оттоком человеческого ресурса на территорию РФ после получения российского гражданства. Отсутствие необходимого количества резервистов создало у оккупантов предпосылки к срыву запланированных учебных сборов в первом квартале 2020 года на базе соединений и частей "1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ", – сообщает разведка.

Реклама

Так, для недопущения дальнейшего оттока потенциальных призывников российской оккупационной властью предусматриваются дополнительные ограничения для выезда граждан призывного возраста на территорию России.

В тренде
Спасатели предупредили об опасности схода лавин в Карпатах

Как сообщали новости "Сегодня", в "Л/ДНР" оккупанты заставляют боевиков брать паспорта РФ. А чтобы предотвратить дезертирство недовольных, у них забирают паспорта, нередко доходит до насилия и запугивания.

А тем временем на передовой снова горячо. 11 февраля боевики ударили из запрещенного оружия. Всего было зафиксировано пять обстрелов позиций украинской армии.

Смотрите также в сюжете, как обустраивают полевые лагеря ВСУ:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Россия Донбасс разведка

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Вода в Крым в обмен на Донбасс: у Путина ответили на слова Арахамии
Вода в Крым в обмен на Донбасс: у Путина ответили на слова АрахамииПолитика
Массовое убийство в Донецке: появились неожиданные подробности
Массовое убийство в Донецке: появились неожиданные подробностиДонбасс
В Украине ударят жуткие морозы: каким областям не повезет
В Украине ударят жуткие морозы: каким областям не повезетУкраина
В Кремле прокомментировали назначение российского чиновника
В Кремле прокомментировали назначение российского чиновника "премьером ДНР"Украина
Лавров отреагировал на планы Киева изменить Минские соглашения
Лавров отреагировал на планы Киева изменить Минские соглашенияПолитика
Переполненный автобус разбился на заснеженной трассе на Донбассе: много жертв (фото, видео)
Переполненный автобус разбился на заснеженной трассе на Донбассе: много жертв (фото, видео)Донбасс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...