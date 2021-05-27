Жителям ОРЛО запретили пересекать линию разграничения чаще одного раза в месяц

Временные меры устанавливаются якобы в целях борьбы с эпидемией COVID-19 – соответствующий "указ" подписал главарь так называемой "ЛНР"

Жителям временно оккупированных районов Луганской области запретили пересекать линию разграничения более одного раза в месяц. Такой приказ принял главарь так называемой "ЛНР".

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Как сообщает корреспондент "Сегодня" Татьяна Гаврилюк, это объясняют якобы сложной эпидемиологической ситуацией с коронавирусом.

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Въезжать и выезжать можно будет чаще только в исключительных случаях и по дополнительному разрешению. При этом при отсутствии местной прописки пускать через КПП "Станица Луганская" будут только по предварительно сформированным спискам.

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