Жизнь после плена: украинец впервые прогулялся по Крещатику

Журналисты "Сегодня" встретились с бывшим пленником Станиславом Печенкиным – после трех лет в застенках так называемой "ДНР" он впервые побывал на Крещатике. Корреспонденты узнали, о чем Станислав предпочитает не вспоминать, и какие у него планы на будущее.

Встреча прошла на проходной столичной клиники, где лечат освобожденных из плена.

"Куда бы вы, возможно, хотели поехать? – Куда-нибудь в центр города", – говорит он. Предлагаем ему отправиться на Крещатик. Станислав Печенкин соглашается.

По дороге в центр Киева, где Станислав последний раз гулял четыре года назад, разговариваем о плене. Патриота схватили в Горловке, куда он приехал проверить свою квартиру. Фотографировал город и, говорит, случайно в кадр попала машина местного главаря боевиков.

"Увидели мои социальные сети и мою гражданскую позицию, после чего я был задержан и обвинен в шпионаже в пользу Службы безопасности Украины", – рассказывает Станислав Печенкин.

"Суд" так называемой "ДНР" приговорил Печенкина к десяти годам колонии. Станислав провел там три года.

"Пытали? – Естественно. Поливали голову кипятком. Ставили чайник. Я думал – будут чай пить. После этого этот кипяточек вылили мне на голову. Электрический ток – это классика. Через это проходят почти все", – признался он.

И вот мы на Крещатике. По желанию Станислава выходим у Аллеи Небесной сотни.

"Здесь реальные, живые люди, отдавали свою жизнь за нашу, мою жизнь", – говорит Станислав Печенкин.

"Где-то здесь должно быть и имя вашего земляка из Горловки. – Да, Владимира Ивановича Рыбака", – сказал он.

Фото земляка пришлось поискать, ведь народный мемориал значительно изменился с тех пор, как он здесь побывал.

"Да, мой земляк, которым я восхищаюсь. Он – настоящий герой. И, к сожалению, с ним произошло так. Оккупанты его жестоко пытали и убили. Память жива, и живет у многих из нас", – говорит Печенкин.

Безнаказанность убийц Героев Небесной сотни – больная тема для Станислава.

"Я осознаю, что этих негодяев, которые убили всех этих людей – их поменяли на нас. На кого-то из приехавших. Я, честно говоря, чувствую себя немного виноватым перед родственниками Героев Небесной сотни, что так получилось. Но тех людей живых, которые сейчас в плену, которые мучаются, их нужно освобождать, выменивать. Нужно пользоваться каждым случаем, какой только есть. Потому, что эти люди – патриоты", – объясняет Станислав Печенкин.

С высоты любуемся видами Киева, от которых у бывшего пленника перехватывает дыхание.

"Мне иногда кажется, что я еще в бараке. Что я до сих пор еще в тюрьме. Все это выглядит нереальным – как будто бы не со мной", – признается Станислав.

Делаем фото у стелы, чтобы придать ощущение реальности. И здесь нас ждет неожиданная встреча – встречаем Евгения Горбаня. Мужчин в один день освободили из плена.

"Мир тесен. Встретились на Майдане. Киев – маленький город, где два пленных друг друга нашли", – с улыбкой говорит Станислав.

Евгений и Станислав, как и остальные бывшие пленники ОРДЛО, сейчас восстанавливают здоровье и документы.

"Что в дальнейшем хотели бы делать?" – спрашиваем у Станислава.

"Я пока вот растерялся, что же ответить на ваш вопрос. Есть мысли описать вот это все, что со мной произошло за три года. Но есть планы помочь тем людям, которые там остались, тем, чем я могу, чтоб ускорить их возвращение к нам на Родину", – говорит Станислав Печенкин.

Напомним, не так давно на Донбассе украинские военные уничтожили еще одного боевика, который воевал на стороне террористов "ДНР". Погибший террорист имел отношение к пыткам пленных.

Также смотрите, как ВСУ под Мариуполем "прихлопнули" боевиков. На снятых кадрах видна серия ударов по позициям боевиков около Водяного, что под Мариуполем.

Все подробности в спецтеме Обмен пленными

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама