Жизнь в ОРДЛО: размеры зарплат пугают соискателей, люди меняют вещи на еду

На оккупированных территориях Донбасса усугубилась ситуация с наличием вакансий и безработицей — по данным местных "центров занятости", у них на учете состоит 26 тыс. человек. Но это только официально. На деле безработица в разы больше. А те вакансии, которые есть, не в состоянии обеспечить дончан необходимым. Тем временем цены растут как на дрожжах.

"Я начинающий педагог, пока что не имею ни выслуги, ни учительской категории. На руки получаю 5 тысяч российских рублей. В пересчете на гривни это выходит около 2000 грн. При этом цены на хлеб колеблются от 13 до 30 рублей (5-12 грн). При этом самые простые женские туфли стоят от 1000, хорошие — от 2000 рублей. Уехать никуда не могу, потому что не могу оставить родителей, которые остались без пенсии и часто болеют", — рассказала нам жительница Донецка Марина Ш.

В то же время жители пригорода Донецка говорят, что у них ситуация печальнее.

"До войны я получил два высших образования, были хорошие перспективы. Но так сложились обстоятельства, что выехать с Донбасса не было возможности — некуда, да и бросать новую квартиру не хотелось. Я недавно уезжал в Россию, мне предлагали хорошую зарплату на маслобойне. В итоге едва хватило заплатить за съем комнаты. Смысла оставаться в Ростове не было, поэтому вернулся в Харцызск, сейчас работаю без оформления менеджером в одной конторе, пообещали зарплату в 9 тысяч рублей, но пока ничего не заработал", — говорит житель Харцызска Андрей М.

Об ухудшении ситуации с безработицей говорят и оккупационные "власти". Так, если в начале года в "республиканском центре занятости" на учете стояло 17 тыс. человек, то в августе — уже почти 26 тыс. При этом вакансий немного больше, чем желающих найти работу, однако цифры будущей зарплаты отпугивают потенциальных работников. Так, по данным "центра занятости" предлагаются оклады: электрогазосварщику — 7000 руб (2800 грн), слесарю-сантехнику — 6000 (2400 грн), уборщице помещений — 4370 руб (1770 грн), слесарю по ремонту авто — 6000 руб (2400 грн). Не шикуют в Донецке врачи-педиатры с 6500 рублей (2600 грн) в месяц и воспитатели с 4300 (1747 грн), дворники (3470 рублей в месяц — 1400 грн) и фармацевты (3650 в месяц — 1460 грн).

В большом дефиците врачи всех специальностей и медсестры, преподаватели школ и вузов, инженеры и дворники. Также оба донецких театра — драматический и оперы и балета — ищут артистов в свои труппы, предлагая им неплохие, по нынешним донецким меркам, деньги — 14—16 тысяч рублей в месяц (5600—6500 грн).

"Средняя заработная плата по вакансиям составила 6246 российских рублей (2538 грн)", — подсчитали в "центре занятости".

Поэтому большинство предпочитает искать работу в интернете или через знакомых. Удивительно, но в последнее время в Донецке возник спрос на продавцов, официантов, барменов, кассиров. Работодатели чаще всего ищут торговых представителей для продвижения товаров, риелторов, операторов в колл-центр. А вот одна из компаний, предлагающих работу охранникам, уточняет, что требует от соискателя умения прослушивать общение сотрудников на рабочем месте.

Обмен и вахтенный метод

В поисках средств на продукты, некоторые из жителей оккупированных территорий прибегают к проверенному средству — размещают в интернете объявления об обмене ценных вещей на продукты. Например, в сети можно встретить предложения обменять наборы столового серебра на несколько пачек макарон, гречневой крупы, тушенки, подсолнечного и сливочного масла. Нередко предметом обмена становятся бывшие в использовании детские вещи и мелкая бытовая техника.

Совсем немногие жители оккупированных территорий зарабатывают на подконтрольных территориях, но вахтенным методом. Как правило, устраиваются охранниками на склады или подсобными рабочими. Однако заработки все равно небольшие — 3-5 тыс. гривен в месяц, что для Донецка совсем немного.