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Жизнь в поисках тепла: как люди выживают в Гнутово

Сегодня, 18:00

Каждый день количество древесины уменьшается, поэтому за дровами люди вынуждены ходить все дальше от поселка

Жизнь в поисках тепла: как люди выживают в Гнутово Донбасс Каждый день количество древесины уменьшается, поэтому за дровами люди вынуждены ходить все дальше от поселка

Под Мариуполем в Гнутово люди живут без газа. Каждый день они вынуждены искать дрова.

Утро для Петра и Натальи начинается с поиска дров. У супругов двое детей, поэтому к возвращению из школы греют дом и готовят еду.

Но каждый день количество древесины уменьшается, поэтому за дровами вынуждены ходить все дальше от поселка.

Газа в поселке нет, поэтому греются гнутовцы, кто как может. Есть отчаянные, которые за дровами ходят в заминированы лесополосы. Опасность селяне осознают, но выбора нет.

До войны гнутовцы жили с хозяйства, сдавали земли, выращивали овощи. Сегодня поля заминированы, поэтому большинство людей остались без работы.

Дети учатся в соседней Талаковке. Ездят в школу на автобусе. Чтобы успеть на рейс дети просыпается на рассвете.

Ранее мы уже писали о том, что под Мариуполем жителям прифронтового села нечем отапливать свои дома.

Также мы писали о том, что многие украинцы жалуются на жару в квартирах во время отопительного сезона, поэтому были бы рады получить возможность самостоятельно регулировать температуру в помещении.

Донбасс, Украина, гнутово

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