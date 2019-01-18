Жизнь в поисках тепла: как люди выживают в Гнутово

Каждый день количество древесины уменьшается, поэтому за дровами люди вынуждены ходить все дальше от поселка

Жизнь в поисках тепла: как люди выживают в Гнутово 2019-01-18T18:00:00+02:00 Донбасс Каждый день количество древесины уменьшается, поэтому за дровами люди вынуждены ходить все дальше от поселка

Под Мариуполем в Гнутово люди живут без газа. Каждый день они вынуждены искать дрова.

Утро для Петра и Натальи начинается с поиска дров. У супругов двое детей, поэтому к возвращению из школы греют дом и готовят еду.

Но каждый день количество древесины уменьшается, поэтому за дровами вынуждены ходить все дальше от поселка.

Газа в поселке нет, поэтому греются гнутовцы, кто как может. Есть отчаянные, которые за дровами ходят в заминированы лесополосы. Опасность селяне осознают, но выбора нет.

До войны гнутовцы жили с хозяйства, сдавали земли, выращивали овощи. Сегодня поля заминированы, поэтому большинство людей остались без работы.

Дети учатся в соседней Талаковке. Ездят в школу на автобусе. Чтобы успеть на рейс дети просыпается на рассвете.

Ранее мы уже писали о том, что под Мариуполем жителям прифронтового села нечем отапливать свои дома.

Также мы писали о том, что многие украинцы жалуются на жару в квартирах во время отопительного сезона, поэтому были бы рады получить возможность самостоятельно регулировать температуру в помещении.

Вы сейчас просматриваете новость " Жизнь в поисках тепла: как люди выживают в Гнутово". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

Загрузка...

Загрузка...