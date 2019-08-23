Журналистка "Сегодня" добралась до самой восточной отметки Украины, чтобы установить рекорд

Шесть съемочных групп "Сегодня" отправились в крайние географические точки Украины, чтобы одновременно поднять национальные флаги и таким образом установить национальный рекорд Украины.

К самой восточной точке страны, селу Ранняя Заря в Луганской области, отправилась собственная корреспондентка "Сегодня" в Ивано-Франковске Наталья Фармус.

Уже в пять утра в Луганской области видно, как восходит солнце. В этой командировке телегруппу сопровождает пограничник Максим. Дороги практически нет.

"Сегодня" заезжают в Меловое – одно из немногих сел Украины, разделенное границей. На большинстве заборов — номер телефона бывших хозяев. Дома продаются с начала войны. Но их никто не покупает, хотя здесь давно уже не стреляют.

Проезжая по сельской улице, группа замечает на огороде местную жительницу. Зинаида приглашает во двор, рассказывает о себе. Ей 80 лет. Живет сама. Дети — далеко. На жизнь особо не жалуется, но надеется, что государство хотя бы немного увеличит пенсию.

"Я хочу пожелать всей Украине, чтобы война закончилась. Чтобы жилось людям лучше", – говорит местная жительница Зинаида.

И наконец-то — крайняя восточная точка Украины — село Ранняя Заря Луганской области. К ближайшему населенному пункту – 20 км. Совсем рядом — граница с Россией.

Здесь не работает мобильная связь — ни украинская, ни российская. На всех членов команды – один спутниковый телефон. Несколько попыток для тренировки – и телегруппа готова к установлению рекорда, ради которого преодолела сотни километров. Флаг привезен из Ивано-Франковска. Сюда, в крайнюю восточную точку страны, везли его почти трое суток, с особой целью — чтобы в Украине воцарился мир.

Напомним, что журналист Анжела Слободян, собственный корреспондент в Херсоне, выдвинулась в крайнюю западную точку Украины – село Соломоново на Закарпатье. Она везет украинский флаг, чтобы в определенное время поднять его одновременно с пятью коллегами, которые сделают то же самое на востоке, юге, севере, в самой высокой и самой низкой отметках страны.

Корреспондент "Сегодня" Вячеслав Лакомкин отправился на Говерлу – самую высокую точку Украины.

На юге этим местом является мыс Сарыч в Крыму. Но из-за того, что полуостров сейчас оккупирован Россией, географы определили крайней южной точкой поселок Вилково в Одесской области. Там одна из съемочных группа и поднимет украинский флаг. В Вилково выехала собственная корреспондентка "Сегодня" в Полтаве Елена Орлова.

Тем временем команда во главе с журналистом Сергеем Никифоровым подъезжает к самой северной точке Украины – селу Гремяч в Черниговской области, которое находится у самой границы с Россией.

Один из шести флагов будет развеваться в самой низкой наземной отметке Украины – это Куяльницкий лиман.

Все подробности в спецтеме День Независимости 2019

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