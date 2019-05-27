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Жуткое ДТП в Мариуполе: на руках у погибшей женщины сидел ребенок

27 мая, 18:06

В автомобиле "Таврия" шестилетнему мальчику зажало ноги


Один человек погиб и трое пострадали в результате дорожной аварии в Мариуполе. "Таврия" выехала на встречную полосу и влетела в "Ладу". От удара погибла пассажирка "Таврии".

С повреждениями медики госпитализировали водители обоих машин и пассажира "Лады". С разбитой машины спасателям пришлось вырезать и шестилетнего мальчика: он сидел на руках у погибшей женщины. Ребенок – в реанимации. По словам водителя "Таврии", он не справился с управлением из-зи изношенных шин.

"В автомобиле "Таврия" при ДТП ребенку зажало ноги между стойкой и сиденьем. И с помощью гидравлического инструмента разжали стойку. С помощью этого ребенка достали и передали в скорую медицинскую помощь", – рассказывает начальник дежурной смены оперативно-диспечерского отдела управления ГСЧС в Донецкой области Михаил Морозов.

Напомним, в Украине за минувшие сутки произошло более 600 ДТП, из них 100 – с пострадавшими. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

Как сообщалось, в январе-апреле 2019 года на территории Украины произошло 47 445 аварий, вследствие которых погибли 822 человека, более 7800 получили ранения.

В стране намерены проектировать дороги с безопасными левыми поворотами на оживленных трассах. Именно в таких местах чаще всего случаются аварии. Подробнее смотрите в сюжете "Сегодня":


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Тег авария, ДТП, ребенок, погиб, водители, ГСЧС

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