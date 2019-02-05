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Жуткое столкновение легковушек в Донецкой области: пятеро погибших

Сегодня, 14:00

Еще три человека в результате ДТП пострадали

Жуткое столкновение легковушек в Донецкой области: пятеро погибших Донбасс Еще три человека в результате ДТП пострадали

В Донецкой области столкнулись два легковых автомобиля. Погибли пять человек, еще трое пострадали, сообщили в пресс-службе полиции области.

Лобовое столкновение Daewoo Lanos и Chevrolet Lacetti произошло сегодня, 5 февраля, утром на трассе Донецк – Запорожье. Как выяснилось, водитель Chevrolet, совершая обгон, не справился с управлением, и легковушка столкнулась с Daewoo. После столкновения Lanos вспыхнул.

В результате аварии на месте погибли четыре пассажира Daewoo Lanos, которые ехали с КПВВ "Марьинка". Водитель остался невредим. Также жертвой аварии стала пассажирка Chevrolet, еще трое находятся в тяжелом состоянии. Пострадавших госпитализировали.

"Марьинские  полицейские продолжают работать на месте происшествия. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией по ч.2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть потерпевшего)",- отметили в полиции.

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях. Кроме того, напомним, что за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек

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Тег ДТП, жертвы, погибшие, легковушки, пострадавшие, Донецкая область

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