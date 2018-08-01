Жуткое столкновение легковушки и грузовика в Донецкой области: пострадали три человека

В Донецкой области, возле Волновахи, произошло столкновение грузовика и легкового автомобиля, пострадали три человека. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Авария произошла на 201 километре трассы "Мариуполь-Волноваха": столкнулись легковой автомобиль "Рено" и грузовик "ГАЗ".

"Во время осмотра места происшествия предварительно было установлено, что автомобиль "Рено" совершал движение на опережение, не выбрав безопасную дистанцию, в результате чего столкнулся с грузовиком "ГАЗ"", – отметили в полиции.

В результате ДТП пострадали родители и их восьмилетний ребенок. Их с травмами разной степени тяжести госпитализировали в больницу.

"Указанный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами"", – отмечено в сообщении.

Как ранее сообщалось, с начала 2018 года в Украине произошло 68 776 дорожно-транспортных происшествий. Такую статистику опубликовала пресс-служба МВД. Кроме того, с начала года произошло 9965 аварий с пострадавшими. В ДТП травмировались 12 847 человек и 1237 человек погибли.

Кроме того, согласно статистике МВД, за 2017 год в стране произошло свыше 162 тыс. ДТП, из них с пострадавшими — 27220. Погибло 3432 человека.