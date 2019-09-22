"Зима" близко: в украинском городе выпал снег, фото

/ Фото: Апостроф

После того, как "зима" началась в Карпатах, где недавно на горе Поп Иван выпал снег, также осадки выпали 21 сентября в еще одном украинском городе.

Так, в сети пользователи опубликовали фотографии снега в Славянске Донецкой области.

На опубликованных в сети кадрах видно, что снега здесь выпало немного.

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Напомним, синоптики предупредили об ухудшении погодных условий сегодня, 22 сентября. В частности, порывы ветра со скоростью 15-20 м/с сегодня ожидаются по всей территории страны, кроме западных областей. В связи с этим объявлен первый уровень опасности.

После теплого, а местами даже по-летнему жаркого начала сентября в Украину пришли серьезные холода и осадки . Сайт "Сегодня" узнал, какую погоду обещают синоптики в ближайшие дни.

Отметим, что прогноз синоптиков относительно теплого сентября сбылся. А вот дальше будет холодать: в октябре увидим осеннюю "классику", а ноябрь будет суровым – холодным, мокрым, со снегом и заморозками. Читайте подробнее о прогнозе погоды для всей Украины на осень.

Ранее мы сообщали, что в прошлом году в ночь на 23 июня на высокогорье Карпат выпал снег. В то же время в Раховском районе Закарпатской области был разбит детский палаточный лагерь, в котором отдыхали 27 детей. Для оказания помощи туристам были привлечены две поисково-спасательные группы в составе восьми человек личного состава и три единицы техники.

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